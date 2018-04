Ringen um Nachwuchs

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In Brandenburg werden jedes Jahr mehr Arbeitsplätze geschaffen. Um den potenziellen Nachwuchs zu rekrutieren, muss man sich schon etwas einfallen lassen; um ihn zu halten noch mehr.

Sich um einen Ausbildungsplatz oder ein Praktikum bewerben? Zuviel Aufwand, zu viel Papierkram – zumindest aus Sicht so manches Schülers. Vielleicht sind hergebrachte Bewerbungsformen ja tatsächlich überholt. Die Azubis der Grädler Fördertechnik GmbH Trebbin haben eine App samt Werbefilm entwickelt. Damit können junge Leute testen, ob man zu dem Unternehmen passt, und sich völlig papierlos um ein Praktikum oder für ein Gespräch als Auszubildender bewerben.

Das Unternehmen in Teltow-Fläming hat 38 Mitarbeiter und ist unter anderem in der Wartung von Aufzügen und Rolltreppen tätig. Während einer Pressefahrt von Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) berichtete Inhaber Frank Grädler über seine Probleme, Nachwuchs zu finden. 16-Jährige, hat er festgestellt, haben heute die persönliche Reife von 14-Jährigen. In der Schule werden sie mit Wissen vollgestopft, das sie später kaum brauchen. Auch die Berufsausbildung hält der Unternehmer zum Teil für zu anspruchsvoll. Ein Mechatroniker müsse heute so viel wissen wie 1961 ein Ingenieur. Die Berufsbilder seien einfach zu komplex.

Ein weiteres Problem: Gute Azubis werden nach dem Abschluss von Konzernen umworben, die Gehälter zahlen, die kleine und mittlere Unternehmen nicht bieten können, sagt Grädler. Nicht immer helfe ein familiäres, kollegiales Klima gegen solche Verlockungen.

Thomas Träger, Geschäftsführer der Carl Pabst Samen und Saaten GmbH in Großbeeren, berichtete, dass zum Teil schon Azubis in der Ausbildung von Konkurrenten mit beträchtlich mehr Geld abgeworben wurden. Bernd Becking, Chef der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, kennt zudem Firmen, die die beträchtliche Summe, die ein Ausbildungsplatz kostet (laut Grädler 60 000 Euro), sparen und statt selbst auszubilden lieber mit höheren Anfangsgehältern locken.

Wie dramatisch sich die Suche nach Fachkräften gestaltet, erläutert Becking mit folgenden Zahlen: In Brandenburg ist in den vergangenen Jahren die Zahl der Arbeitsplätze um jeweils 16 000 gestiegen. Auch die Angebote im dualen Ausbildungssystem sind 2017 leicht gestiegen – um rund 450 Plätze. 1700 Ausbildungsplätze wurden im vergangenen Jahr in Brandenburg jedoch nicht besetzt – 280 mehr als ein Jahr zuvor.

Verschärft wird die Situation in den nächsten Jahren noch dadurch, dass in der öffentlichen Verwaltung 30 Prozent der Beschäftigten in Ruhestand gehen und ersetzt werden müssen – und in der Wirtschaft rund 20 Prozent, berichtete Becking. Er appellierte, jede potenzielle Arbeitskraft zu nutzen und zu qualifizieren, auch gerade Flüchtlinge, von denen die ersten ihre Deutschkurse absolviert haben. „Wir brauchen jeden, der sich hier integrieren will“, formulierte er. Die Fachkräftesicherung werde in den nächsten Jahren zum größten unternehmerischen Risiko, so Becking.

Thomas Träger geht die Zukunftsfrage in seinem seit 1855 existierenden Betrieb an, indem er Nachwuchskräfte zu Assistenten der Geschäftsführung macht. Der erste absolviert ein duales Studium in Wildau. Da seine Kinder kein Interesse am Betrieb haben, muss anderweitig der Fortbestand gesichert werden, berichtete er. Frank Grädler zeigte schon 1999 beim Wechsel von Berlin nach Brandenburg Weitsicht und erwarb in Trebbin Bauland. Er bietet Mitarbeitern Mietwohnungen oder preiswerte Flächen für den Hausbau.