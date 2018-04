Die Suche nach dem Goldenen Ei

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Ostern ist vorbei. In der Kurstadt allerdings noch nicht ganz. Das Goldene Ei muss noch gefunden werden. Ein besonderes, im Wert von 500 Euro. Versteckt ist es entlang des Turmwanderweges. Dort wird am Sonnabend der Startschuss in die neue Saison gegeben.

Vermutlich wird es nach dem verschneiten Osterwochenende nicht das einzige Ei sein, das noch zwischen den Büschen liegt. Doch es ist mit Sicherheit das einzige, das so einen Wert hat – das Goldene Ei von Bad Freienwalde. Ein Werbegag, der es in sich hat. Denn wer das einem Hühnerei gleiche Ei mit goldenem Anstrich findet, darf sich über 500 Euro in bar freuen. Den Hauptgewinn sponsert die Bad Freienwalde Tourismus GmbH. Deren Geschäftsführer, Andreas Hensel, wird das Ei höchstpersönlich verstecken. Und zwar entlang des zwölf Kilometer langen Turmwanderweges. Lediglich einen Tipp gibt er am Dienstag während der Pressekonferenz: „Das Ei ist nicht im Umfeld der vier Türme versteckt.“ Die sind bekanntlich auf der Strecke zu besteigen – vom Aussichtsturm über den Schanzen- und den Eulenturm bis hin zum Bismarckturm. Einen Meter links oder rechts des Weges werde es liegen. „Ich fahre am Sonnabendmorgen früh mit dem Fahrrad den Weg entlang und werde das Ei fallen lassen. Dazu notiere ich mir zur Sicherheit die GPS-Daten“, erklärt Andreas Hensel. Für den Fall, dass das Ei nicht gefunden wird. Doch davon geht der Tourismuschef nicht aus. Er ist sich sicher, dass erste Goldene Ei zwischen 10 und 14 Uhr entdeckt wird.

Mit der Aktion will die Tourismus GmbH eingefahrene Gleise beziehungsweise Wanderpfade verlassen. Bislang sei der Startschuss in die Wandersaison mit dem großen „Anwandern“ verbunden gewesen, sagt Andreas Hensel. Eine Veranstaltung, die eingebettet in ein EU-Projekt, immer die gleichen Wandersleute angelockt und zudem eine Menge Geld gekostet habe. Der Eigenanteil der Tourismus GmbH lag bei 2500 Euro. Während des Tages waren zudem gleich drei Mitarbeiter der Tourismus GmbH gebunden gewesen, wie der Geschäftsführer ergänzt. Mit der am Sonnabend startenden Aktion sollen so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: „Wir können dadurch Geld sparen, die Ausgaben liegen bei 500 Euro für das Goldene Ei. Und wir erhoffen uns, neue Gäste anzusprechen. Vor allem jüngere und Familien mit Kindern“, sagt Andreas Hensel.

Das Goldene Ei ist der Hauptgewinn, weitere drei Preise winken den Wanderern. Dafür muss man nichts weiter tun, als zwischen dem 6. und 8. April auf dem in wunderschöner Natur eingebetteten Turmwanderweg entlang zu laufen, dabei aufmerksam sein und das Eier-Rätsel zu lösen. Hinweise dazu finden Teilnehmer an den Türmen. Als Preise locken ein Wochenende für die ganze Familie in der Naturtherme Templin, eine Woche mit einem von Odertours Bralitz gestellten Hausboot und ein Gutschein für Outdoor-Kleidung.

Offizieller Start in die Turm- und Wandersaison mit Suche nach dem Goldenen Ei am 7. April, 10 bis 14 Uhr, die Türme sind seit 1. April freitags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Gewinnspiel läuft vom 6. bis 8. April.