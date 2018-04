Behälter rückt vom Ufer weg

Ines Weber-Rath

Golzow (MOZ) Der Siliersaftbehälter, dessen Bau die Landwirtschaft Golzow Betriebs GmbH plant, soll weiter weg vom Ufer des Arms der Alten Oder errichtet werden. Der ursprüngliche Standort sei falsch gewesen, erklärte Detlef Brauer, Geschäftsführer der Odega-Gruppe, zu der der Golzower Betrieb gehört.

Die Golzower Gemeindevertreter hatten in ihrer jüngsten Beratung den Beschluss vertagt, mit dem sie das gemeindliche Einvernehmen zum Bau des Siliersaftbehälters erteilen sollten. Es gab zu viele offene Fragen dazu. Vor allem, was den Standort betraf.

Der Golzower Landwirtschaftsbetrieb will auf dem Gelände der ehemaligen Milchviehanlage nördlich der Genschmarer Straße einen Stahlbeton-Behälter mit einem Durchmesser von 18,36 Metern errichten lassen. Er soll 1628 Kubikmeter Siliersaft fassen können.

Problematisch erschien einigen Abgeordneten daran vor allem, dass sich der Behälter in unmittelbarer Nähe zur Alten Oder befunden hätte. „Was passiert, wenn es da mal eine Havarie gibt und das Material in das Gewässer fließt?“, hatte die Abgeordnete Friedgunde Just gefragt. Und auf Beispiele, wie die Havarie in der Petershagener Biogasanlage verwiesen. Aus der waren am frühen Morgen des 1. Juli vorigen Jahres Tausende Liter Gärsubstrat auf ein Firmengelände und zwei Privatgrundstücke geflossen. Bei Ortwig waren im Vorjahr zudem Güllebehälter des Groß Neuendorfer Milchhofs geplatzt.

Golzows Bauamtsleiter Axel Kraetzer teilte die Bedenken. Vor allem mit Blick auf den europäischen Naturschutzstatus des Areals entlang der Alten Oder. Es handelt sich um ein FFH-Gebiet. Die Golzower Abgeordneten wollten von den Vertretern des Landwirtschaftsbetriebes Antworten auf ihre Fragen und Bedenken.

„Der Behälter-Standort wird umgeplant“, erklärte nun der Geschäftsführer des Betriebes und der Odega-Gruppe, Detlef Brauer. Der ursprüngliche Standort sei „tatsächlich falsch“ gewesen, räumte er ein. Das habe sich bei der nochmaligen genaueren Betrachtung gezeigt. In Absprache mit der Baubehörde soll umgeplant werden: Der neue Standort soll sich weiter weg vom Gewässer befinden, aber dennoch auf dem Betriebsgelände an der Genschmarer Straße, erklärt Brauer.

Er verweist auf die Vorteile, die der neue Siliersaftbehälter gegenüber der jetzigen, offenen Siliersaftlagune auf dem Areal bringen werde: Der neue, insgesamt rund elf Meter hohe Behälter soll mit einer Art Zelt überdacht sein. Damit werden die Emissionen sinken. Nach der Inbetriebnahme des neuen Behälters werde die Siliersaft-Lagune stillgelegt, kündigt Detlef Brauer an.

In der Beratung der Golzower Gemeindevertreter hatte Ines Mischker auf den Unterschied zwischen dem Sieliersaft, der bei der Herstellung von Silage anfällt, und Gülle bzw. Gärsubstrat hingewiesen. Der Sieliersaft wird als Wirtschaftsdünger auf die Felder des Golzower Landwirtschaftsunternehmens ausgebracht.

Mit dem geplanten Neubau des Sieliersaftbehälters erfülle der Betrieb behördliche Auflagen im Zusammenhang mit der zulässigen Gesamt-Emission, betont Detlef Brauer. Die Emission werde unter anderem im Zusammenhang mit den geplanten Hähnchenmast-Projekten wachsen, sagt der Geschäftsführer.