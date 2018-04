Drachenreiterinnen aus dem Bruch gesucht

Ines Weber-Rath

Berlin/Golzow (MOZ) Waren Traktoristinnen in der DDR eine Rarität oder ganz selbstverständlich in der Landwirtschaft anzutreffen? Was ist aus ihnen geworden? Und haben die „Drachenreiterinnen“, wie Antje F. Hoffmann die ehemaligen DDR-Traktoristinnen auch bezeichnet, von ihren Erfahrungen auf großen landwirtschaftlichen Maschinen nach der Wende profitiert? Das und mehr möchte Antje F. Hoffmann gern erfahren.

Sie ist Studentin der Europäischen Ethnologie, also Volkskunde, an der Humboldt-Universität Berlin und stellt sich und anderen die Fragen im Zusammenhang mit den DDR-Traktoristinnen im Rahmen eines Forschungsprojektes. Selbiges hat seine Wurzeln bereits in den 1960er Jahren im Oderbruch.

„Anfang dieses Jahres habe ich mich mit zwei ehemaligen Traktoristinnen zu einem Gespräch im Gemeindezentrum in Golzow getroffen. Bei Kaffee und meinen selbstgebackenen ‚Traktorkeksen’ haben die Frauen in Erinnerungen geschwelgt und wir haben uns die Fotos angesehen, die die beiden mitgebracht hatten“, berichtet die Studentin. Auf längst nicht alle Fragen bekam Antje F. Hoffmann in der Golzower Runde Antworten. Deshalb wendet sie sich auf diesem Wege mit der Bitte um Hilfe an die Bewohner des Oderbruchs und Oderlandes.

Sie möchte mehr darüber erfahren, wie die sozialistische Idee von der jungen, dynamischen DDR-Traktoristin in der Realität aussah. Die Studentin sucht Frauen, die im Oderbruch vor 1990 Traktor, Mähdrescher und andere Großmaschinen gefahren sind. Und entsprechendes Bildmaterial dazu. Antje F. Hoffmann sucht Fotos, Zeitungsartikel, Aufsätze und alte Führerscheine. Das Material möchte die Studentin auch in die geplante studentische Ausstellung im Golzower Filmmuseum integrieren.