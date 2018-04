Flaschen auf Straße geworfen und Bus beschädigt

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Zwei Jugendliche sollen am Donnerstagmorgen Flaschen auf die Berliner Straße geworfen und dabei einen Reisebus beschädigt haben.

Das erste Mal war die Polizei gegen 4.30 Uhr zu dem Wohnblock an der Berliner Straße nahe der Walther-Bothe-Straße gerufen worden. Zeugen hatten beobachtet, wie aus einem Fenster Flaschen auf die Straße flogen, die auch einen weißen Kleintransporter getroffen haben sollen. Der Transporter habe seine Fahrt aber fortgesetzt.

Die Polizei konnte die Tatverdächtigen zunächst aber nicht ausfindig machen. An der von den Zeugen genannten Wohnung öffnete niemand. Gegen 5.30 Uhr öffneten die Beamten die Wohnungstür dann aber mit Gewalt und nahmen zwei 16 und 18 Jahre Jugendliche in Gewahrsam. Zuvor sollen sie erneut Flaschen auf die Berliner Straße geworfen haben. Dabei sei ein Reisebus getroffen und ein Scheibe beschädigt worden. „Der Kronkorken steckte noch in der Scheibe“, berichtete Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Donnerstag.

Die Jugendlichen, die beide wegen diverser Delikte polizeilich bekannt sind, wurden mit auf die Wache genommen. Der 16-Jährige musste dort von seiner Mutter abgeholt werden. Gegen beide wird ermittelt.