Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Ein bislang unbekannter Mann ist am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr vor einem Wohnblock an der Alsdorfer Straße in Hennigsdorf-Nord leblos aufgefunden. Notärzte konnten nur noch den Tod feststellen.

„Er ist offenbar aus einiger Höhe abgestürzt“, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Donnerstagvormittag. Das Gebäude sei zurzeit eingerüstet. Wie und warum der Mann in die Tiefe stürzte, sei aber noch unklar. Bislang sei nicht einmal die Identität des Toten geklärt. Die Ermittlungen laufen.