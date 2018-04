Blitz setzt Baum in Brand

Heike Weißapfel

Oberhavel (MOZ) Das Unwetter hat am Mittwochabend kurz, aber heftig im Landkreis Oberhavel gewütet. Verletzt wurde niemand. Es gab aber vereinzelt Sachschäden.

Ein Blitz setzte gegen 22 Uhr einen Baum am Amselweg in Zehdenick in Brand. Das Feuer griff auf einebenachbarte Scheune über und beschädigte zwei Dachbalken. Die Feuerwehr war aber schnell in der Lage, den Brand zu löschen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

In Lehnitz rückte die Freiwillige Feuerwehr um 21.37 Uhr aus. Eine kräftige Windböe brachte eine mächtige Tanne zu Fall, die auf die Straße Havelufer stürzte. WieFeuerwehrleute im sozialen Netzwerk Facebook berichten, wurde dabei auch eine Stromleitung der Straßenbeleuchtung beschädigt. Mitarbeiter des Energieversorgers wurden benachrichtigt, die nach einer Stunde den Strom abschalteten. Anschließend wurde der Baum zersägt.

Ebenfalls am Havelufer rückten die Lehnitzer Feuerwehrleute kurz darauf zu einem zweiten Einsatz an. Dort stürzte ein Baum auf ein Grundstück und beschädigte ein Auto am Heck, eine Gefahr ging davon aber nicht mehr aus. Ihr Tanklöschfahrzeug hielten die Kameraden vorsorglich auf der Wache einsatzbereit.

Wie die Feuerwehrleitstelle in Eberswalde mitteilte, stürzten bereits Stunden zuvor zwei Bäume im Norden des Kreises um. Um 18.21 rückten die Menzer Feuerwehrleute an die Landesstraße 15 Richtung Rheinsberg aus. Eine Minute später eilten die Fürstenberger Feuerwehrleute an die Bundesstraße 96, wo ebenfalls ein Baum umgestürzt war. (hw)