Historischer Gang unter einem Blätterdach

Birkenwerder (MAE) (mae) Zum Tag des Waldes am 21. März haben Mitglieder des Geschichtsstübchens Birkenwerder ein wenig in der Historie geblättert.

Der Briesewald verdankt seinen Namen dem durchfließenden Briesebach. Dieser besitzt keine echte Quelle. Vielmehr entwässert er den Wandlitzsee über einen Graben bis zum Rahmersee, weiter durch den Lubowsee. In historischen Karten beziehungsweise Messtischblättern wird die Briese oftmals als Mühlenfließ dargestellt. Tatsächlich fließt sie als schmaler Bach bis zur historischen "Zühlsdorfer Mühle" durchs langgestreckte "Naturschutzgebiet Westbarnim".

Inzwischen prägen sumpfige Wiesen und naturbelassene Mischwälder aus Kiefern, Buchen, Birken und dominierenden Schwarzerlen die Landschaft im Brieseverlauf. Deshalb oftmals die Bezeichnung als Erlenbruchwald. Schwarzerlen vertragen hohe Feuchtigkeit und dank ihrer Adventivwurzeln können sie schwankende Wasserstände vergleichsweise gut verkraften.

Ab der Schlagbrücke, Landstraße L121 von Lehnitz nach Summt, beginnt die Gemarkung Birkenwerder. Um 1880 wurde sie ursprünglich als "Steinerne Brücke" aus gelben Ziegeln aus Birkenwerders Ziegelwerken erbaut. 1920 erfolgte der heutige Brückenüberbau mit gemauerten Kanzeln, mit je drei Treppen und Sitzgruppen im Hangbereich, beidseitig der Straße. Ein sehenswertes architektonisches Bauwerk mit der amtlichen Bezeichnung "Schlagbrücke". Zur Überbrückung des tiefliegenden Briesetals wurde der Straßenverlauf im Brückenbereich um etwa sechs Meter erhöht und die gesamte Verbindungsstraße von Summt nach Lehnitz gepflastert.

Auf dem südlichen unteren Wanderweg entlang des Brieseverlaufs in Richtung Hubertusbrücke stehen am Wegesrand diverse, über hundertjährige Scharlach- beziehungsweise Roteichen. Diese nordamerikanische Eichenart ist gut erkennbar an ihren Blattspitzen. Am oberen Wanderweg befindet sich hier auf einer Anhöhe ein kleiner, kaum erkennbarer Gedenkstein mit der Aufschrift: Bismarck Eichen. Dieser Feldstein wurde anlässlich des 100. Geburtstages des ehemaligen preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck (1815 bis 1898) aufgestellt. Als Privatmann war er leidenschaftlicher Jäger.

Von 1903 bis 1918 war dieser Waldbereich Bestandteil des damaligen Kaiserlichen Hofjagdreviers.

Beim verheerenden Waldbrand zwischen Summt und dem Briesefließ vom 30. Juni 1992 reichte das Feuer bis zum Gedenkstein. Etwa 250 Hektar Wald wurden durch diesen Brand vernichtet. Erst nach wochenlangem Einsatz von Feuerwehrleuten aus mehreren Bundesländern konnte der Brand im Unterholz endgültig gelöscht werden. Inzwischen ist ein großer Teil der abgebrannten Waldfläche wieder aufgeforstet.

Durch einen abwechslungsreichen schattigen Mischwald schlängelt sich die Briese bis zur Hubertusbrücke.

Hinter dem Ortsteil Briese erreicht das Fließ die eigentliche Ortschaft Birkenwerder. Die Briese durchfließt die Gemeinde diagonal von Nordost nach Südwest durch etliche Niederungen und Seen, beziehungsweise wird daran vorbeigeleitet. Nach rund 17 Kilometern mündet die Briese am Ende der Havelstraße hinter einer ehemaligen Treidelbrücke in die "Alte Havel".

Direkt an der Hubertusbrücke befindet sich eine geräumige Wanderhütte. Die Brücke ist benannt nach dem heiligen Hubertus. Er gilt als Schutzpatron des Waldes. In der Nähe befinden sich Bänke und Tische für eine Rast.

Ebenfalls an der Hubertusbrücke befindet sich ein Findling gegenüber der Wanderhütte, schon etwas eingewachsen, als Gedenkstein mit der Aufschrift:

Tag des Waldes 21.3.1993

Der Gedenkstein ist 1993 im Beisein des damaligen brandenburgischen Ministerpräsidenten, Manfred Stolpe, und weiterer politischer Persönlichkeiten gesetzt worden.

Gleichzeitig wurden drei "Speierlinge" unter Anleitung von Forstmeister Hubert Simon vom Forstamt Borgsdorf in vorbereitete Gruben gepflanzt. Der Speierling (Sorbus domestica) war zum Baum des Jahres 1993 ernannt worden. Er ist ein mittelgroßer Laubbaum und eng mit der Eberesche verwandt. Nach der Birke ist diese seltene, fast ausgestorbene Baumart eine der ersten gewesen, die nach der Eiszeit den Grundstock unserer Wälder bildete. Keiner dieser Speierlingen steht noch.

In Deutschland findet der "Tag des Waldes" bisher wenig Beachtung. Ein Grund hierfür ist sein ungünstiger Zeitpunkt in der Natur. Der 21. März ist kein Datum, an dem Bäume mit ihrem Blattaustrieb beginnen. Allerhöchstens sind Blüten einiger Baumarten wie Esche oder Erle schon ausgebildet. Selbst frühe Sorten wie die Birke zeigen am 21.März noch keinen Blattaustrieb.

Wegen des jahrelangen Aufstauens des Wassers im Brieseverlauf durch Biberstaudämme sind unzählige Erlen inzwischen abgestorben, da zwischenzeitliche Trockenperioden für sie fehlten. Anfangs hat die Forstwirtschaft einige Stämme bergen können. Inzwischen ist der Baumbestand im Briesetal der Natur überlassen worden. Seit ungefähr 2006 haben sich entlang des gesamten Brieseverlaufes zeitweise mehrere Biberfamilien an unterschiedlichen Standorten angesiedelt. Ihre Spuren sind an vielen Stellen erkennbar. Die Tiere selbst nicht - sie sind nachtaktiv.Die aufgestauten Wassermengen stellen ein riesiges Reservoir dar.

Flora und Fauna im Briesewald sind in der "Waldschule Briesetal" erklärt. Diese waldbezogene Umweltbildungseinrichtung wurde 1979 vom damaligen Forstwirtschaftsbetrieb Oranienburg als Naturlehrkabinett in Birkenwerders Ortsteil Briese errichtet. Nach 1990 gab es Probleme am ursprünglichen Standort mit den Alteigentümern. Deshalb folgte 1997 ein Neubau der Waldschule auf einem nahegelegenem landeseigenen Grundstück einschließlich des rund 5000 Quadratmeter umfassenden Außengeländes, in Trägerschaft des Amtes für Forstwirtschaft (AfF) Borgsdorf und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, mit Fördermitteln der EU, des Landes Brandenburg und Geldern einer Vielzahl regionaler Sponsoren. Eröffnet wurde sie am 2.Oktober 1998, heute geführt vom gemeinnützigen Verein "Waldschule Briesetal e.V.". Seine Ziele sind es, Verständnis für die Vorgänge in der Natur zu wecken und zu fördern und so Menschen zu umwelt- und waldgerechtem Verhalten zu motivieren. Zudem will er Schulen bei Natur- und Umweltbildung unterstützen sowie kreativ-spannende und sinnvolle Freizeit- und Feriengestaltung anbieten. Mehr als 12000 Besucher nutzen dies jährlich.

Vor der Waldschule befindet sich ein großer asphaltierter Parkplatz. Beim Autobahnbau der A10 um 1970 wurde das vorhandene Moor im Kreuzungsbereich mit der Nordbahn gut fünf Meter tief ausgebaggert und damit die Senke verfüllt. Vom Parkplatz aus lassen sich Wanderungen in unterschiedlichster Länge unternehmen. Im unweit entfernten Briesesee befindet sich ein Freibad mit Liegewiesen. Beide laden kostenfrei zum Verweilen ein.

Geschichtsstübchen Birkenwerder, Bernd Erzmann 28.02.2018