Die Oranienburger Lehnitzstraße blüht geschäftlich auf

Antje Jusepeitis

Oranienburg (MAE) (tja) Frühlingsgrün schimmerte die Luft im Frühling vor gut 50 Jahren in der heutigen Lehnitzstraße. Lindenbäume dufteten in der damaligen Otto-Nuschke-Straße (1958 bis 1992). In der Häuserzeile jedoch klafften zahlreiche Lücken, die der Zweite Weltkrieg hier gerissen hatte.

Die Fassaden grauten nach, die Linden wurden im Zuge von Straßenaus- und Hausneubau nach und nach gefällt. In den 1990er Jahren wuchs aus einem Freiraum heraus unter anderem das Louise-Henrietten-Zentrum mit zahlreichen Wohnungen, einer großen Geschäftszeile, Restaurants, Supermarkt und dem Fitnessstudio

Aktuell sind im Henriette Zentrum vier Gewerbeeinheiten frei - zwischen 30 und 200 Quadratmeter groß. "Ein toller Standort für Gewerbetreibende, insbesondere, da jetzt gegenüber auf dem Areal der ehemaligen Wassermühle, um den alten Getreidespeicher, ein neues Wohngebiet entstehen soll", sagt Gebäudeverwalter Frank Svenßon. Bei Bedarf würden die zur Verfügung stehenden Gewerbeeinheiten wunschgerecht umgebaut: (0172) 321 79 83. Problemlos erhielten Grit Glowacki und Mike Bauer die Genehmigung, im Außenbereich, gleich links neben der Parkhauseinfahrt, eine neue Gemeinschaftsterrasse zu etablieren. Hat Mike Bauer zunächst 2016 seinen Caféhaus-Biergarten mit Blumenkästen und neuen Gartenmöbeln attraktiver werden lassen, erweitert der ausgebildete Landschaftsgestalter nun das Angebot für Passanten sichtbar. "Dort, wo der Kleidercontainer steht, werden wir einen Kiosk eröffnen, Eis und frische Waffeln verkaufen", kündigt Mike Bauer an. Erste Arbeiten dafür begannen bereits. Alte Gehwegplatten wurden abgetragen und der Untergrund geebnet.

Den langjährigen Leerstand in der Nummer 18, gleich neben dem Restaurant Barnim, beendeten vor einer Woche Stefanie Flett und Andreas Herz mit ihrem Photostudio. So erblüht die Lehnitzstraße geschäftlich ebenso wie die 2017 neu gepflanzten Amberbäume.

Zusammen mit Andreas Herz, vielen Hobbyfotografen bereits von seinen früheren Fotostammtischen bekannt, will Stefanie Flett außerdem Fotoworkshops anbieten und ihre fotografischen Kenntnisse weitergeben. "Wissen hat nur einen Mehrwert, wenn man es teilt", sagt Andreas Herz, der auch Natur- und Architekturfotografie anbietet. Jeder Fotograf habe seinen eigenen Stil.

Auch zur Eröffnung des Angelhauses Oranienburg in der Lehnitzstraße 11 am 7. April gibt es ein besonderes Angebot. Vor der Tür neben dem Zoohaus Strate wird dann frisch gefangener Fisch geräuchert. Stefan Ehnert, der schon einen Angelladen in Berlin betrieb, sieht den Bedarf für einen weiteren Shop in der Kreisstadt. 5 500 Mitglieder hätten die Oberhaveler Angelvereine. Die Zahl der Angler wachse stetig. Stefan Ehnert, der seit seinem vierten Lebensjahr fischt, bietet alles an, was zum Naturerlebnis benötigt wird: Routen, Haken, Futter, Zelte und so weiter - schon seit einigen Tagen ist er dabei, die Regale des Ladens zu füllen, in dem sich früher DIT-Schuhaus und im vergangenen Jahr das Wahlquartier der CDU-Bürgermeisterkandidatin Kerstin Kausche befand. Und dass Fischen viel mehr ist, als einen Haken oder Käscher ins Wasser zu halten, will Ehnert auf Workshops vermitteln. Auch gemeinsame Touren gehören zum Angebot. Seine Lieblingsplätze verrät der 29-Jährige dabei natürlich nicht. Vor drei Jahren holte er einen 47 Pfund schweren Karpfen aus dem Wasser. Wo das war, bleibt das Geheimnis von Stefan Ehnert. "Es hat 21 Jahre gedauert, bis ich meinen ersten richtig großen Fisch gefangen hatte", sagt Stefan Ehnert, der auch Urlaube in anderen Ländern mit dem Fischen verbindet und jeden Abend am Lehnitzsee, an der Havel oder am Oder-Spree-Kanal zu sehen ist. "Fischen steht bei mir an erster Stelle. Das habe ich auch meiner Frau gesagt, als wir uns kennenlernten", sagt der verheiratete Familienvater. Inzwischen sei auch das Interesse bei seiner Frau geweckt.

Um die Familie geht es seit mehr als sieben Jahrzehnten auch im Zigarenhaus Merz. Rosemarie Merz steht seit 35 Jahren im Laden, den ihr Großvater einst in der Stralsunder Straße eröffnete, später kam das Geschäft in dem schmalen Gründerzeithaus in der Lehnitzstraße hinzu. Der Laden in der Stralsunder Straße schloss 2002. Mit 56 Jahren wolle sie etwas kürzer treten, sagt die Inhaberin. Aber natürlich habe sich in den vergangenen Jahren auch einiges geändert. Zeitungen und Zeitschriften werden schon seit einer Weile nicht mehr angeboten. Der Umsatz mit Zigaretten und Tabak ist rückläufig, seit immer weniger Menschen rauchen. "Ist ja auch gesünder", sagt Rosemarie Merz, die selber dem Tabak frönte. "Außerdem ist Rauchen teuer. Und es stinkt. Ich hab nur mal Zigarren ausprobiert. Das fand ich interessant." Selbst die Lottoannahmestelle sorgt nicht mehr für große Umsätze. "Früher standen die Leute Schlange, wenn es einen großen Jackpot gab", sagt Rosemarie Merz. Das Internet macht das Tippen längst auch online möglich.

Sie werde künftig im Haushaltswarengeschäft ihres Mannes mithelfen. Was aus dem Tabakhaus wird, stehe noch nicht fest. Es habe aber schon Anfragen gegeben, sagt Rosemarie Merz. Sie freue sich darauf, etwas mehr Zeit für sich und die Familie zu haben.