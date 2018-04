So schön, so individuell

Juliane Keiner

Görzke (MZV) Das nasskalte Wetter konnte niemanden abhalten: In Scharen kamen die Besucher am vergangenen Wochenende nach Görzke zum 24. Töpfermarkt. Viele Töpfereien und Keramikwerkstätten aus dem ganzen Bundesgebiet boten ihre Waren feil und fanden interessierte und kaufwillige Abnehmer, die aus nah und fern angereist waren - viele von ihnen nicht das erste und ganz bestimmt auch nicht das letzte Mal. Liebevoll präsentiert und mit vielen Frühblühern - echten wie auch Blumen aus Keramik - dekoriert, sorgten die Auslagen für ein Lächeln auf den Gesichtern der potenziellen Kunden und einen Hauch von Frühling im Töpferort. Ob Neuanschaffungen, Zuwachs - nicht selten erweitern die Stammkunden der einzelnen Töpfer ihre Sammlungen immer wieder um ein oder zwei Stücke - oder auch Austausch von Dingen, die zu Bruch gegangen waren - die Besucher wurden fündig und zogen zufrieden von dannen, nicht selten mit Informationen zum eben erworbenen Stück aus erster Hand - nämlich von den Töpfern und Keramikern selbst. Denn - anders als in Geschäften oder im Internet - sind hier die Handwerker und Künstler noch selbst vor Ort und sorgen so für ein gutes Gefühl beim einkaufen. Und wer nach dem Bummel noch ein bisschen bleiben wollte: Vor dem Handwerkerhof konnte man sich stärken und auch aufwärmen.