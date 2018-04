Wir müssen mal reden - übers Wetter!

Erhard Herrmann

Plaue (BRAWO) "Kein Mensch ist auf Dauer so interessant wie das Wetter", schrieb Wolf Haas in seinem 2006 erschienenen Roman "Das Wetter vor 15 Jahren". Dies war wohl einer der Gründe, warum Udo Geiseler dieses Thema für den Plauer Osterspaziergang ausgesucht hatte. Zum 14. Mal lud der ortsansässige Bürgerverein am Ostermontag zu einer Wanderung der besonderen Art ein. Ein Termin, der aus dem Plauer Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist. Die Frage damals: Was können wir an Ostern noch unternehmen? Ein Ostermarsch - wohl zu politisch angehaucht! "Die Alternative, ein Osterfeuer, das gibt es zu genüge. Dann kam uns die Idee zu einem Osterspaziergang. Aber nicht einfach drauf los spazieren, sondern literarisch, informativ und musikalisch. Etwas von Plauer für Plauer", erinnerte sich Udo Geiseler.

Die Themen wechseln von Jahr zu Jahr. Das Wetter als Grundlage für den diesjährigen Spazierweg! Anfangs wurde die Idee doch recht skeptisch betrachtet. "Auf einmal schlägt das Wetter um: Die Landschaft verändert sich, man hört ein dumpfes Krachen von den Bergen, Schatten von Wolken laufen über die Gegend", Udo Geiseler las aus Wilhelm Tell. "Alle haben unwillkürlich die Hüte abgenommen und betrachten mit stiller Sammlung die Morgenröte. Bei diesem Licht, das uns zuerst begrüßt. Von allen Völkern, die tief unter uns........ Lasst uns den Eid des neuen Bundes schwören. - Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern." "Wie man also sieht bzw. hört im 19. Jahrhundert war es für Schriftsteller mehr oder minder unverzichtbar, keine Geschichte ohne Wolken, Sonne, Regen, Schnee zu verfassen. Heutzutage eignet es sich immer als Aufhänger für Gespräche und Gesprächsstoff", überzeugte Udo Geiseler die Mitwanderer. Zu Beginn reichte Vereinschef Torsten Braun den Gästen den "Plauer Brückenrost" zur Stärkung. Danach testete er und Udo Geiseler die Textsicherheit der Gäste beim gemeinsamen Vortragen von Goethes Osterspaziergang. Nun konnte die zweistündige literarisch-musikalische Wanderung durch Plaue beginnen. Wieder dabei war der Plauer Chor "Laudare" unter der Leitung von Kerstin Uteß. Der Weg führte vom Patendamm, Bredowstraße dann Kaffeepause auf dem Hundeplatz bis zum Kreisverkehr in der Gartenstadt. An den verschiedenen Stationen wechselten sich Lesungen und musikalische Darbietungen ab. "So etwas fördert den Zusammenhalt. Man gehört dazu und ist bereit auch einmal Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen. Wie es die Mitglieder im Bürgerverein seit vielen Jahren praktizieren", betonte die Ortsvorsteherin Liselotte Martius. Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass die "Alte Plauer Brücke" als Wahrzeichen erhalten bleibt und die Arbeiten dafür eventuell noch in diesem Jahr beginnen. Auch der neue Radweg in Richtung Bensdorf soll noch 2018 in Angriff genommen werden. Der Unabhängige Bürgerverein hat neue Impulse gesetzt. Die Facebook-Seite wird immer aktuell gehalten. Für Transparenz sorgt auch ein neu eingerichteter Newsletter, der monatlich an alle Mitglieder sowie interessierte Bürger per E-Mail versandt wird. Um in den Mailverteiler aufgenommen zu werden, reicht eine Info an kathrinpuhl@web.de.

Fazit: In Plaue wird noch viel miteinander geredet. Wenn auch manchmal nur über das Wetter. Was aber alle gleichermaßen betrifft und hier greift: der Psychologenspruch "Gemeinsamkeit schafft Sympathie".