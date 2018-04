Brieselang (MOZ) Ein 58-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch in Brieselang von einem Lastwagen erfasst und in der Folge schwer verletzt worden. Der Lkw-Fahrer hatte von der Abfahrt der A10 kommend den Mann an der Kreuzung Brieselanger Straße/Rostocker Straße übersehen.

Der Radfahrer war parallel zur Brieselanger Straße auf dem Radweg unterwegs. Durch die nicht gewährte Vorfahrt des Radfahrers kam es zum Zusammenstoß. Die Ampel an der Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Der verletzte 58-jährige wurde von Rettungskräften in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Unfallursache.