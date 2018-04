Aufgepäppelt in die Freiheit entschwebt

Antje Jusepeitis

Oranienburg/Hohen Neuendorf (MAERKER) Wer einen verletzten Wildvogel in Oberhavel findet, sollte ihn nicht füttern. Er kann sich an den Nabu Regionalverband Oranienburg wenden. Pflege und Wiederauswilderung verletzter Wildvögel gehören zu seinen Aufgabenschwerpunkten.

Im November 1991 beschlossen Naturschützer, die schon seit Jahrzehnten im ehrenamtlichen Naturschutz tätig waren, die Satzung des Naturschutzvereins "Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Oranienburg". Sie gaben sich damit einen privatrechtlichen Rahmen für die Naturschutzarbeit unter den neuen politischen Bedingungen. Trotz aller Belastungen im Berufs- und Privatleben gelang es dem Vorstand und einem Teil der Mitglieder, eine intensive und kompetente Betreuung bedrohter Arten und Lebensräumen zu gewährleisten. Schwerpunkte sind die Naturschutzgebiete und streng geschützte Großvogelarten des Altkreises Oranienburg. Den direkten organisatorischen Rahmen dafür bildete die Arbeitsgemeinschaft "Gebiets- und Artenschutz", in der heute etwa 30 Naturschützer aktiv sind. Seit April 2008 agiert der Verein unter dem Namen "NABU-Regionalverband Oranienburg". Er hat etwa 1300 Mitglieder. Vorsitzender ist Hans-Werner Schmidt.

Schnelle Hilfe bei Wildvogelfund gibt es über

Roland Heigel

(033053) 703 46

E-Mail:r.heigel@gmx.de

oder ersatzweise:

(033051) 258 77

E-Mail: hans-w.schmidt@t-online.de

NABU-Büro Oranienburg/Eden Struveweg 505 E-Mail: post@nabu-oranienburg.de

Spendenkonto:

IBAN

DE12 1605 0000 3740925328

(mae) Im Unterholz entdeckte Frank Riedel vor drei Wochen einen völlig entkräfteten Mäusebussard. Seine Rettungsaktion drohte fast zu scheitern, weil nicht klar war, wer für verletzte oder schwache Wildvögel zuständig ist. Dank des Einsatzes von Roland Heigel vom Regionalverband Oranienburg des Naturschutzbundes (NABU) flog das Tier am Dienstag gestärkt in die Freiheit.

Einen Augenblick verweilt der Wildvogel mit dem braunen Gefieder auf einem Kiefernast am Waldrand. Er blickt von oben zurück, beinahe scheint es, als wolle er sich bei seinem Retter bedanken. Dieser schaut ihn an und stellt fest: "Genau dort hab' ihn in den vergangenen Jahren des öfteren sitzen sehen. Es ist also kein Jungtier." Als Frank Riedel den Mäusebussard vor drei Wochen entdeckt, ist er abgestürzt. Frank Riedel tritt gegen 16.30Uhr am 28. Februar zum hinteren Gartentor seines Grundstücks in der Hohen Neuendorfer Niederheide hinaus, um, wie so oft, im angrenzenden Wald spazieren zu gehen. "Irgendetwas raschelte im Unterholz. Erst dachte ich an eine Amsel oder Mäuse, konnte jedoch nichts sehen. Das Geräusch war auch ein anderes, deshalb bin ich ihm nachgegangen." Nach nur wenigen Schritten steht er vor einem fast regungslosen Bussard, der zwischen Zweigen und Laub mehr liegt als sitzt. Offensichtlich fehlt dem Tier jegliche Kraft. Der Kahlfrost in den Nächten zuvor scheint ihm schwer zugesetzt zu haben. Der Hohen Neuendorfer will dem schwachen Geschöpf helfen. "Ich hab' ein paar dicke Handschuhe geholt und ihn in eine Kiste in meinem Keller gebracht." Nicht einmal ansatzweise habe sich der Kerl, ausgestattet mit scharfem Schnabel und Krallen, gewehrt. "Er war einfach zu schwach." Frank Riedel telefoniert mit dem Forstamt der Region. Die Försterei erklärt sich als nicht zuständig, sagt ihm, er solle sich im Internet belesen, sich an den Naturschutzbund (NABU) wenden. Dort, in Potsdam, ist gegen 17Uhr niemand mehr erreichbar. Das Ordnungsamt die falsche Adresse. Wer ist zuständig?, fragt sich Frank Riedel. Ein wenig ratlos packt er den Vogel ein, fährt mit ihm zur Tierarztpraxis in Schönfließ. Dort erhält der Bussard eine Notversorgung und Frank Riedel den Tipp, sich an Roland Heigel zu wenden. Der ehrenamtliche Wildvogelschützer nimmt sich des Findlings an.

"Alle sagten, es war fünf vor Zwölf. Bei diesem Dauerfrost wäre der Vogel verendet", ist Riedel froh, in letzter Minute einen kompetenten Helfer gefunden zu haben. Dem Tier fehlen zwei Krallen. 440 Gramm zeigt die Waage lediglich an, als Roland Heigel den Gefiederten darauf legt. Das Problem: Bussarde zehren von ihrem Körpergewicht, wenn sie nichts zu fressen finden. Dabei zieht sich ihr Magen zusammen. Bleibt er klein, kann das Tier nicht mehr genügend Nahrung aufnehmen, selbst wenn es sie findet.

"Um eine reale Überlebenschance zu haben, sollte er ungefähr 1000 Gramm wiegen", sagt der Fachmann. Er füttert ihn mit zwei bis drei Eintagsküken oder Mäusen täglich. Mischt Vitamine und Medikamente unter kleine zusätzliche Fleischportionen. "Um ihn schnell wieder auswildern zu können - es ist Paarungszeit - habe ich ihn richtig aufgepäppelt. Zum Glück hatte er den Schluckreflex noch. Da hab ich ihn fressen lassen, soviel wie er wollte", erklärt Roland Heigel. Seit seiner Kindheit kümmert sich der Wensickendorfer um Wildvögel in Schwierigkeiten. Rund 150 sind es pro Jahr. Aktuell fanden unter anderem Waldkauze und ein Storch neben dem Bussard in Heigel ihren Retter. Früher kaufte er das Futter sogar auf eigenen Rechnung, inzwischen kann der NABU Regionalverband Oranienburg dafür Mittel zur Verfügung stellen. "Über Spenden freuen wir uns. Außer uns ein wenig verrückten Ehrenamtlichen kümmert sich niemand um solche Wildvögel", so Roland Heigel. Er freut sich, dass es immer wieder Menschen wie Frank Riedel gibt. "Er hat richtig gehandelt. Jetzt kann der Mäusebussard seine neue Chance nutzen." Als hätte er's gehört, schwebt der Gerettete durch die Baumkronen davon.