Johanna Friese ist Rundfunkpfarrerin aus Glienicke

Heike Ottilige

Glienicke (MAERKER) (mae) "Warumhaben wir noch keine Eier am Osterstrauch?" Wenn der kleine Henry seiner Mutter Johanna Friese diese Frage stellt, dann erklärt ihm die 41-Jährige ganz in Ruhe, warum in der Karwoche noch kein Osterschmuck an Sträuße und Sträucher gehört.

Johanna Friese ist Rundfunkpfarrerin in Brandenburg und Berlin und lebt mit ihrem Ehemann, dem Pfarrer Christian Leppler, und den beiden Söhnen Henry und Antonius in Glienicke. Von ihrem Küchenfenster aus hat die 41-Jährige die Kirche im Blick, sieht, wenn die Menschen nach dem Gottesdienst entspannt vor die Kirche treten, sich unterhalten und zufrieden nach Hause gehen. Genau das ist es, was ihren Beruf ausmacht. "Ich möchte mit meinen Worten, meiner Predigt, die Menschen erreichen, sie zum Nachdenken anregen, ihnen ein gutes Gefühl geben", sagt sie. Deshalb trägt sich das Ehepaar die Predigten vor den Gottesdiensten auch immer gegenseitig vor.

Denn ab und an predigt Johanna Friese auch in der kleinen, gemütlichen Kirche in Glienicke, in der sonst ihr Ehemann auf die Kanzel tritt. Schön ist es geworden, das Gotteshaus, findet sie. Das sei zu ihrer Hochzeit am 15. Mai 2011 noch nicht so gewesen. "Da musste Sabine Kramp-Paarmann ganz schön viel Blumenschmuck in die Kirche bringen, damit es gemütlich wurde", erinnert sie sich. Aber Johanna Friese kommt es nicht auf die äußere Hülle an, vielmehr auf das Wort und den Einstieg in den Text. Ein guter Freund, Olaf Trenn, hat die beiden Pfarrer getraut.

"Er hat uns ein selbst getextetes Lied vorgetragen: "Angetrieben'. Das hat uns total bewegt", erinnert sie sich gern an diesen besonderen Moment. Ebenso an das schöne Fest im Pfarrgarten. Und doch gibt sie allen Paaren, die sich im Mai trauen lassen wollen, zu bedenken, die Naturgewalt der Eisheiligen nicht zu unterschätzen. "Es war so kalt und so musste ich mein tolles Kleid zeitig gegen warme Kleidung tauschen."

Auch die Taufen ihrer Söhne haben Johanna Friese und Christian Leppler befreundeten Pfarrern überlassen. "Henry wurde in der Marienkirche getauft, Antonius im Harz. Ich bin eben auch sehr gerne Mutter und war bei den Taufen meiner Kinder sehr gerührt. Es ist gut, auch mal auf der anderen Seite zu stehen", sagt sie.

Oft habe sie mit Eltern das Prozedere der Taufen durchgesprochen und bei den eigenen Kindern gemerkt, wie schwer es ist, an alles zu denken.

Vor zehn Jahren ist Christian Leppler nach Glienicke gekommen, ein Jahr später folgte ihm Johanna Friese. "Ich bin gern hier hergekommen", sagt sie. "Glienicke ist eine wunderschöne Gemeinde mit so vielen alten Bäumen. Das mag ich." Regelmäßig geht die Theologin spazieren, um Gedanken zu sortieren, zu entspannen und neue Ideen zu sammeln. Wie ein Trüffelschwein komme sie sich manchmal vor. Ständig auf der Suche nach interessanten Themen. Auch auf dem Mauerweg-Erlebnispfad ist sie unterwegs - mit einer Freundin und mit Schüttelhanteln. "An der Stimme kann man die Spannung im Körper erkennen. Manchmal sagt mir meine Stimme, dass ich einfach mal wieder laufen soll. Eine starke Stimme hingegen hat man, wenn die Füße gut stehen."

Aufgewachsen ist Johanna Friese in Berlin, in Marzahn und im Prenzlauer Berg. Dorthin zieht es die freundliche Frau noch immer regelmäßig. Sie ist froh, dass die Großstadt direkt vor der Tür liegt, sie in den Sender an den Wannsee oder auch ins Kino fahren, Menschen treffen kann. Menschen, die sie dann in ihren Sendungen vorstellt, mit denen sie ins Gespräch kommt. Dabei steht für die Evangelische Theologin - Johanna Friese hat an der Humboldt Universität in Berlin studiert - immer die Bibel im Vordergrund. So verbindet sie Gottes Wort mit aktuellen Ereignissen und spricht so interessante Themen an.

Da sie während des Studiums viele jüdisch-christliche Veranstaltungen besucht, verbringt sie ein Jahr ihres Studiums in Jerusalem. 2001 geht sie sie dorthin, um Neuhebräisch zu lernen und Rabbinische Literatur zu studieren. Sie lässt sich auch nicht davon abbringen, obwohl Ende September 2000 die Palästinenser einen neuen Aufstand begehen, nachdem der damalige Oppositionsführer Ariel Scharon den Tempelberg in Jerusalem besucht hatte.

Gegen den Besuch gibt es zunächst friedliche Proteste, danach kommt es aber zu Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften. Selbstmordanschläge, Raketenangriffe und Militäreinsätze führen zu einer immensen Zahl von Todesopfern. Der jüdische Staat wird zu diesem Zeitpunkt durch zahlreiche Selbstmordattentate erschüttert.

"Anfangs habe ich deshalb lieber in Ostjerusalem gelebt, bin dann aber doch in die Westcity gezogen", erinnert sie sich. Auch daran, dass der Alltag sie abgehärtet hat. "Habe ich im Radio von einem Attentat gehört, dann bin ich erst recht auf den Markt einkaufen gegangen. Aber ich habe seit meiner Zeit in Jerusalem gelernt, wie gut es ist, in Frieden zu leben."

Ihre Liebe zu Jerusalem und die Neugier sind geblieben.

Zurück in Deutschland macht sie verschiedenen Praktika, unter anderem bei der Deutschen Welle und bei einer Kirchenzeitung. "Meinen ersten Radiobeitrag habe ich über einen neu eröffneten Friedwald gemacht", erinnert sie sich gern an diese Zeit zurück.

Als Johanna Friese nach dem zweiten Examen in die Uckermark entsandt wird, fängt sie an, erste Radioandachten für Deutschlandradio Kultur und den RBB zu machen. "Dort hat man wohl meine Radiostimme erkannt." Noch während der Zeit in der Uckermark wird eine Landeskirchliche Pfarrstellefür Rundfunk und Fernsehen ausgeschrieben. Die junge Theologin kann sich gegen ihre Mitbewerber behaupten. "Das war nicht so geplant, ist aber eine gute Mischung. Ich bin bei der Kirche angestellt. Arbeite aber wie eine Freie", lacht sie.

Johanna Frieses Stimme ist bekannt. In ihrer Sendung Kreuz Dame auf Radio Paradiso erreicht sie die Menschen und kommt mit engagierten Menschen ins Gespräch, stellt Kinofilme, neue CDs oder Bücher vor. Aber es geht ihr auch darum, das Kirchenjahr ein wenig in den Mittelpunkt zu stellen, kleine Aha-Erlebnisse zu schaffen.

An ein Interview mit Patricia Kelly erinnert sie sich besonders gern. "Wir haben über Gott und die Welt gesprochen. Am Ende hat sie mich gebeten, sie mit in mein Gebet einzuschließen."

Johanna Friese wird nicht müde, Themen aufzuspüren. Immer und überall. Dass sie den Nerv der Leute trifft, zeigt sich unter anderem auch daran, dass sie immer wieder gebeten wird, Trauungen und Taufen vorzunehmen. Das macht sie gern. In Glienicke allerdings überlässt sie diese besonderen Gottesdienste ihrem Mann.

Aber für die Wünsche ihrer Hörer ist sie offen und bereit, auch etwas weiter zu fahren. Trotzdem profitiert sie auch von der Pfarrstelle ihres Mannes und sieht sich selbst als "Geschenk für die Gemeinde". Denn alle sechs Wochen übernimmt sie den Gottesdienst, ist froh, nah am Menschen zu sein und sofort die Reaktionen auf die Predigt zu spüren. Und wenn nötig, springt sie auch gern für besondere Ereignisse ein. "Kürzlich habe ich sieben Jugendliche des Konfirmandenjahrgangs getauft, weil mein Mann krank war. Das habe ich sehr gerne gemacht", sagt sie. Ebenso profitiert sie von den Kinder-und Jugendgruppen, wenn sie mal Stimmen fürs Radio braucht.

Für ihre Ostersendungen hat Johanna Friese einiges vorbereitet. Meist sitzt sie unterm Dach an ihrem Schreibtisch, inmitten ihrer vielen Bücher, während auf dem Fußboden der einjährige Antonius spielt.

Sie wird mit den Kindern gemeinsam den Oster-Gottesdienst mitfeiern. Noch weiß sie nicht, ob die Zeit reicht, selbst ein Ostergericht zuzubereiten. Nach einem Rezept aus dem Jerusalem-Kochbuch. "Wenn ich aus diesem Kochbuch etwas zu essen bekomme, habe ich sofort gute Laune. Wir essen all diese Gerichte sehr gern. Humus zum Beispiel. Ein bisschen Nah-Ost findet sich immer im Kühlschrank", huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Ende April will sie an ihr Jerusalem-Jahr "andocken" und erneut nach Israel reisen, um der Frage nachzugehen, wo der jüdisch-christliche Dialog heute steht.

Aber erst einmal stehen ihre Ostersendungen an. Natürlich wird sie den aktuellen Kinofilm Maria-Magdalena empfehlen und interessante Menschen zu Wort kommen lassen. Schließlich ist sie immer auf Empfang, auch dann, wenn sie eigentlich Urlaub hat und mit ihren Männern zum Wandern in den Harz fährt. Ihr blaues Aufnahmegerät hat sie stets in der Tasche. Ihren Tonschnitt macht Johanna Friese selbst. "Ich war schon als Schülerin Lötkönigin und kann mich für Technik begeistern. Das habe ich wohl von meinem Vater, einem Entwicklungsingenieur. Vom Großvater hingegen, der Pfarrer war, habe ich wohl die Liebe zu Schokolade geerbt. Auf meinem Schreibtisch stehen immer Schokolade und Nüsse. Wenn mir jemand eine Freude machen möchte, dann braucht er mir nur Pralinen schenken."

Am Ostersonnabend wird Johanna Friese erst einmal mit Henry die schönen Ostereier von Hedwig Bollhagen aufhängen. Und ihm erklären, warum in der Karwoche noch kein Osterschmuck an die Sträucher gehört. "Die Tage von Montag bis Mittwoch in der Karwoche sind stille besinnliche Tage zur Vorbereitung auf die Feiern von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. Und dann wird alles neu und anders."

Und vielleicht gibt es im Hause Friese-Leppler ja doch einen Lammbraten nach einem Rezept aus dem tollen Jerusalem-Kochbuch. Bereit liegt es jedenfalls.