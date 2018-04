Petra Hildebrand-Korbjuhn offeriert im Gesundheitshaus Velten ganzheitliche Kurse

Antje Jusepeitis

(mae) Ostern endet die Fastenzeit. Fasten setzt einen neuen Impuls für den Stoffwechselkreislauf des Körpers, ganz ähnlich, wie der Ostersonntag in der christlichen Tradition für Auferstehung und neues Leben steht. Allgemeinmedizinerin Petra Hildebrand-Korbjuhn möchte Impulse für ein gesünderes Leben geben und erlebt selbst permanente Veränderung. Ostern will sie sich ein wenig Ruhe gönnen.

Während die Fastenzeit für Christen gerade endete, beginnt sie im Gesundheitshaus Impuls in den nächsten Tagen: Leberfasten steht auf dem Kursplan: Im Focus dabei "die Leberentfettung zur Verbesserung der Lebergesundheit und des Stoffwechsels", kündigt Petra Hildebrand-Korbjuhn an. Sie ist "ein Fan von Vorbeugung, sagt die Hausärztin über sich selbst. Bietet in dem von ihr gegründeten Gesundheitshaus Impuls in Velten unter anderem Ernährungsberatung und ärztlich begleitete Gewichtsreduktion an. Zuviel Körperfett beeinträchtigt die Gesundheit über kurz oder lang. "Für seine Gesundheit kann jeder selbst etwas tun", ist Petra Hildebrand-Korbjuhn überzeugt und bestes Beispiel für den Erfolg. Über konsequente Ernährungsumstellung verlor sie letztlich ihr jahrelanges Übergewicht. "Bis dahin habe ich wirklich jede Diät, sei sie noch so heftig, probiert." Immer wieder habe sich der gefürchtete Jo-Jo-Effekt eingestellt, wog sie nach der Diät oft mehr als zuvor.

Als Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ernährungsspezialistin spricht sie über diese Gefahr mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ihren Kursen. Der Austausch in einer sozialen Gemeinschaft wirkt neben ausreichender Bewegung und gesunder Ernährung präventiv gegen Krankheiten.

Schwächelt deren Immunsystem, betrachtet Petra Hildebrand- Korbjuhn ihre Patienten gern ganzheitlich, verabreicht nicht einfach Pillen gegen ein Leiden. "Ich kombiniere das Beste aus Schul- und Komplementärmedizin nach bestem Wissen und Gewissen. Für mich ist es sehr beglückend, Heilung in Gang zu setzen", sagt sie und fühlt sich dabei lediglich "dem Patienten, dann dem lieben Gott und nur ganz zum Schluss der Krankenkasse verpflichtet".

Vor zehn Jahren übernahm die Allgemeinmedizinerin die Praxis von Dr. Sabine Gärtner in Velten. Seither begleitet sie Menschen oftmals eine lange Zeit. "Ich kenne sie mit ihren körperlichen Problemen wie Erkältungen, Schlafstörungen oder Bluthochdruck, weiß von ihren Hämorrhoiden oder Verdauungsstörungen ebenso wie von ihren seelischen Sorgen. Beispielsweise der Trauer nach dem Verlust des Partners, Meinungsverschiedenheiten oder glücklichen Begebenheiten in den Familien".

So formt sich für die 63-Jährige das Gesamtbild der Frauen und Männer, die sie behandelt. "In zehn Jahren lernt man eine Menge über andere." So wie sie mit ihren Patienten auskennt wissen diese: Petra Hildebrand-Korbjuhn setzt alles daran, ihrem eigenen Anspruch gerecht zu werden und sich treu bleiben. "Volle Wartezimmer hasse ich. Sie sind eine Zumutung sowohl für Patienten als auch für das Personal. Wir haben unser Bestellsystem so eingerichtet, dass die Wartezeiten nicht mehr als 30 Minuten betragen. Sechs Personen sollten höchstens am Morgen bei den Blutentnahmen gleichzeitig im Wartezimmer sitzen." Sie nimmt sich die nötige Zeit für jeden zu Behandelnden, möchte möglichst alle noch am selben Tag versorgen. Rezepte für Medikamente füllt sie stets selbst aus, hört zu, kümmert sich nicht nur um die Heilung Suchenden, sondern dazu um ihre vier Angestellten und die scheinbar nie enden wollenden Krankenkassenabrechnungen und anderen Papiere. Reich wird sie als Hausärztin nicht. "Aber ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen." Dafür nimmt die 63-Jährige in Kauf, beinahe rund um die Uhr in Bewegung zu sein, sich weiterzubilden, Neues zu probieren. So reift in ihr vor gut zwei Jahren eine Idee: "Einen Ort schaffen, an dem Besucher sich treffen und bei verschiedensten Veranstaltungen Impulse zur Selbsthilfe empfangen." Petra Hildebrand-Korbjuhn blickt sich im lichtdurchfluteten Kursraum ihres Gesundheitshauses auf dem Hof der Breiten Straße 100 in Velten um. "Impuls" nennt sie es und will damit ebenjenen setzen. Als sie 2016 das erste Mal in der ehemaligen, zweigeschossigen Werkstatt steht, sei ihr der Gedanke eines Zentrums für Kurse, Seminare und Vorträge zum Thema ganzheitliche Gesundheit gekommen. Rückenschule gehört ebenso dazu wie Tanz oder Yoga. "Gruppen könnten sich hier treffen, zum Beispiel Mütter mit Kleinkindern."

Impulsgebend könnten ebenso Literaturzirkel oder andere Erfahrungsaustausche sein, "alles, was den Geist, die Seele und den Körper anregt und damit Gesundheit und Lebensqualität fördert". So möchte die Berlinerin den ganzheitlichen Ansatz bei der Behandlung von Menschen verstanden wissen.

Dafür fährt sie die 17 Kilometer vom Reihenhaus ihrer Eltern in Berlin-Hermsdorf nach Velten unheimlich gern. "Ich sehe morgens den Wald und das Stolper Feld, wunderschön". Auf ihrem bis zur Fachärztin hat sie zahlreiche Kurven zu meistern. "Eigentlich wollte ich Psychologin werden. Aber ich war eher eine faule Schülerin, habe mein Abitur abgebrochen", gibt sie zu.

Nach fünfjähriger Elternzeit holte sie gemeinsam mit ihrer Freundin das Abitur auf dem Berlin Kolleg nach. Als alleinerziehende Mutter muss sie nebenbei als Sortiererin in einer Fabrik den Lebensunterhalt für sich und ihre beiden Söhne verdienen. Zudem engagierte sie sich als Vereinsvorsitzende im Kinderladen ihrer Jungen. Zuvor hat sie von 1972 bis 1975 eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert und in diesem Beruf in Berlin Tempelhof gearbeitet.

"Beim Lernen stellte ich fest, dass mich Naturwissenschaften interessieren. Das war mir früher gar nicht bewusst." Mit der Note 1,6 besteht sie mit 30 Jahren ihr Abitur. Mitschüler raten ihr, Medizin zu studieren. Sie schwankt. "Mir graute vor dem obligatorischen Präparationskurs im zweiten Semester." Sie überwindet die Zweifel, erhält nach einem Wartesemester einen Studienplatz am Klinikum Steglitz, dem heutigen Benjamin-Franklin-Krankenhaus.

Während ihres Studiums forscht sie über den Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers und über Lymphome. 1990, nach ihrem Abschluss, lernt sie weiter, steckt Energie in die Facharztausbildung zur Pathologin, "weil es sich wegen meiner Forschungsarbeit gerade so ergab". Sie hätte ihr Auskommen gehabt im Klinikum. Ihr Chef schätzt und förderte sie, obgleich sie ihm oft widerspricht, stets ihre eigene Meinung vertritt. Er ermutigt sie, eine weitere Ausbildung als Fachärztin für Allgemeinmedizin zu beginnen. "Bei mir hatte sich mit der Zeit tatsächlich der Wunsch entwickelt, Hausärztin zu werden." Sie wollte die Menschen kennenlernen, nicht nur mit kranken Gewebeproben operieren. "Und ich wollte meine eigene Chefin sein, so agieren, wie ich es für richtig halte und das auch verantworten.

Um sich diesen Wunsch zu erfüllen, nimmt sie erneut unglaubliches Lern- und Arbeitspensum, wenig Zeit für ihre Kinder, dazu teils schlecht vergütete Arbeitsstellen als Assistenzärztin in Kauf. "Den Abschluss musste ich vor meinem 55. Lebensjahr in der Tasche haben, sonst hätte ich mich nicht mehr selbstständig machen dürfen". Sieben Jahre, hofft sie, ihre Praxis noch führen zu können. "Dann bin ich 70. Die Wellen des Steins, den ich ins Wasser geworfen habe, breiten sich hoffentlich aus".

Ostern will sie sich etwas Ruhe gönnen und freut sich darauf, mit Enkelin Alina spazieren zu gehen