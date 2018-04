Jetzt auch Krimis im Regal

Thomas Pilz

Himmelpfort (MOZ) Der Bedarf ist da – die Fernsehkrimi-Sucht auch vieler Einheimischer spricht Bände. Deshalb bietet die Salzmann-Bibliothek in der Himmelpforter Mühle künftig Krimi-Literatur und Thriller an. Ob Spannung aus Schweden, Klassiker mit Sherlock Holmes oder die Fälle des Kommissar Maigret. Leseratten werden in der Bücherei garantiert fündig.

Eigentlich sind Arno und Petra Sommer, die Betreiber der Salzmann-Bibliothek, für ihre konsequente Hinwendung zur Hochkultur bekannt, für ihr Gespür, außergewöhnliche, kulturpolitisch bedeutende Bücher, seltene Ausgaben mit erlesenem Geschmack zu verbinden.

Nun also wird es populär: Fast 400 Krimis und Thriller aus dem Privatbesitz von Petra Sommer, Betreiberin der Salzmann-Bibliothek, können dann kostenlos ausgeliehen werden. Das Spektrum der Autoren reicht von A wie Friedrich Ani bis Z wie Juli Zeh. Dazwischen finden sich Autoren und Autorinnen wie John le Carré, Elizabeth George und Jörg Maurer, um nur ein paar zu nennen. Amerikanische Thriller sind ebenso dabei wie Krimis aus Deutschland oder die in den vergangenen Jahren so beliebten Werke skandinavischer Autoren wie Stieg Larsson und Arne Dahl. „Wir haben hier in der Mühle vielleicht mehr Krimis, als so manche kleine oder mittlere Buchhandlung in diesem Genre anbieten kann“, sagt Petra Sommer.

Abgesehen sicher von den Bibliotheken der drei Mittelzentrums-Kommunen Gransee, Zehdenick und Fürstenberg. Nicht zuletzt in Letzterer findet sich ein beeindruckender Bestand an Krimis, Thrillern, aber auch Fantasy- und Science-Fiction-Bänden.

Petra Sommer betonte, es gehe ihr nach wie vor in erster Linie um das Kulturgut Buch. Mit Bedauern sehe sie, dass immer mehr E-Books gelesen werden. „So etwas werden wir bei uns in der Salzmann-Bibliothek auch nicht einführen“, merkte sie an.

Bereits im November 2015 war die Bibliothek erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich: „Dabei handelt es sich um einen Teil der privaten Bibliothek meines Vaters, des Sammlers Georg P. Salzmann, die er in rund fünf Jahrzehnten zusammengetragen hat und die einen weit gefächerten Überblick über Geschichte und Ereignisse, Literatur und Kunst sowie über die großen gesellschaftspolitischen Diskussionen des 20. Jahrhunderts in Deutschland bietet.“

Leseratten, die dort gerne stöbern, finden nicht den aktuell üblichen Querschnitt durch Literatur und Sachbuch. Leser der Salzmann-Bibliothek entdecken das, was den Sammler persönlich interessiert und bewegt hat. Georg P. Salzmann (1929 bis 2013) hat mehr als 20 000 Bücher zusammengetragen. Der größte Teil dieser Sammlung – darunter viele Erstausgaben – ist den „Verbotenen und Verbrannten Dichtern“ aus der Nazizeit gewidmet. Umso interessanter, dass die Familie Sommer nun gewissermaßen der Kurzweil eine Ecke freigeräumt hat.

Am Sonnabend um 14 Uhr öffnet die Krimi-Abteilung das erste Mal gemeinsam mit der gesamten Salzmann-Bibliothek. Bis 17 Uhr kann gestöbert werden. Auch an nachfolgenden Sonnabenden wird das möglich sein. Die Ausleihe ist kostenlos. Am Sonntag 20. Mai, nimmt um 11 Uhr auch wieder ein Literat in der Mühle auf dem Roten Sofa Platz. Der Autor Florian Werner ist zu Gast, der das erfolgreiche Sachbuch schrieb: „Die Weisheit der Trottellumme. Was wir von Tieren lernen können“.