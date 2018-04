Bürgermeister ruft zum Frühjahrsputz

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Es ist wieder soweit: Unter dem Motto „Sauber ist schöner“ ruft die Stadt Zehdenick alle Bürger auch in diesem Frühjahr zum Mitmachen auf. Wenn die Zeichen nicht trügen, zieht sich der Winter allmählich zurück. Während der Übergangsphase zum Frühling, beeinträchtigen die Hinterlassenschaften der kalten Jahreszeit das Stadtbild. Mancherorts sieht es alles andere als einladend aus. „Höchste Zeit also, mit dem Frühjahrsputz zu beginnen“, appelliert Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD).

Alle Einwohner sowie Eigentümer und Verwalter von Grundstücken und Gebäuden sind dazu aufgerufen, gemeinsam mit der Stadtverwaltung dafür zu sorgen, dass das Stadtbild sauber und ordentlich aussieht. Sie werden gebeten, Unrat von den Grundstücken, Wegen, Straßen und Plätzen zu entfernen oder dies zumindest zu veranlassen.

Weggeworfener Müll in der Stadt, an Bushaltestellen und öffentlichen Plätzen sei leider auch in Zehdenick ein Dauerthema.Der traditionelle Frühjahrsputz, der in diesem Jahr vom 9. bis 14. April stattfindet, hat einen festen Platz im Kalender vieler Vereine und Schulen sowie Grundstückseigentümer gefunden. In diesem Zusammenhang weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass Abfälle jeglicher Art durch den Verursacher fachgerecht zu entsorgen sind. Dazu steht jedem eine Vielzahl von Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung, vieles davon ist kostenlos. So gehöre Papier in die Papiertonne, Leichtstoffe in den gelben Sack, Restabfälle in die Restmülltonne und Sperrmüll wird nach Anmeldung einmal im Jahr kostenlos abgeholt.

Bei der Reinigung der Wege vor den Grundstücken und Häusern werden alle Einwohner gebeten, vor allem darauf zu achten, dass auch Streumittel wie Splitt und Sand, die bisweilen noch liegen geblieben sind, beseitigt werden müssen. Dies ist in der Straßenreinigungssatzung Paragraf 4 der Stadt Zehdenick so geregelt. Besuchern biete sich nicht nur ein unansehnliches Bild, wenn das Streumaterial noch auf den Wegen liegt. Es drohe auch Rutschgefahr. Passanten können auf den Streumitteln ausgleiten und sich dadurch verletzten.

„Wir möchten unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen unserer Stadt eine saubere und attraktive Stadt bieten. Leider wird dies immer schwieriger und der öffentliche Aufwand größer, da Mitbürgerinnen und Mitbürger in Bezug auf die Sauberkeit im Straßenraum und auf den öffentlichen Flächen mitunter gleichgültig reagieren“, so der Verwaltungschef. Er ruft alle Bürger auf, den Abfall in die vorhandenen Abfallbehälter zu entsorgen. Allerdings steht und fällt die Stadtsauberkeit auch mit dem Verhalten der Menschen, die in Zehdenick leben, arbeiten, einkaufen oder sich hier als Touristen aufhalten.

Jeder könne schon mit etwas Rücksichtnahme und einem umweltbewussten Verhalten einen Beitrag dazu leisten, die Stadt sauber zu halten und noch lebenswerter zu machen. „Helfen Sie mit, dass unsere Stadt gerade jetzt im Frühling ein sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild abgibt“, so Dahlenburg. „Wir freuen uns auf den gemeinsamen Frühjahrsputz und bedanken uns schon im Voraus für Ihre tatkräftige Unterstützung.“(ris)

Ansprechpartner für den Frühjahrsputz in der Stadtverwaltung Zehdenick ist Peter Prozinski, erreichbar unter Telefon: 03307 4684148 und per E-Mail: p.prozinski@zehdenick.de