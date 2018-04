Mutmaßliche Bankräuber hängen Polizisten ab

René Wernitz

Nennhausen (MOZ) Montagnacht, gegen 23.30 Uhr, in Nennhausen: Eine Frau beobachtet zwei maskierte, dunkel gekleidete Personen, die den Vorraum einer Bankfiliale in der Gemeinde betreten. Die Zeugin alarmiert die Polizei. Noch bevor die Beamten eintreffen, sind die mutmaßlichen Bankräuber in einem dunklen Auto davon gefahren. Offenbar haben sie keinen Schaden angerichtet. Doch die Polizei bleibt wachsam. So viel ist in der westhavelländischen Sternenpark-Gegend nicht los. Jedes dunkle Auto wäre nun verdächtig. Ein schwarzer BMW (vermutlich ein X5) rast in Richtung Gräningen davon, als die Polizei sich nähert. Die Leute im BMW waren auf Flucht offenbar vorbereitet. Denn auf der Landstraße fanden die Polizisten 19 Hakenkrallen, sogenannte Reifentöter. Nun kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der BMW war aber nicht mehr zu finden. Die Ermittlungen führt nun das Landeskriminalamt (LKA). Sachdienliche Hinweise nimmt es per E-Mail an LKA212@poli<a href="http://zei.brandenburg.de oder unter 0335/5614343 entgegen." rel="nofollow" target="_blank">zei.brandenburg.de oder unter 0335/5614343 entgegen.</a>