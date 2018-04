Impressionen aus alten Zeiten

Simone Weber

Rathenow „Die Freude über die Eröffnung unserer drei Ausstellungsräume ist groß. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass Rathenow ein Heimatmuseum braucht“, so Peter Dietze, Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum der Stadt Rathenow e.V. zum Empfang der Sponsoren und Helfer am Vortag der offiziellen Eröffnung. „Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zum Optikindustriemuseum im Kulturzentrum, sondern als Partner, der die Hand freundschaftlich ausstreckt.“ Ein Hinweis in der Dauerausstellung verweist auf das Museum im KuZ mit dem Schwerpunkt Optische Industrie in Rathenow.

Zu den geladenen Gästen des Empfangs gehörte auch Bürgermeister Ronald Seeger. Im Namen der Stadt schenkte er dem Förderverein einen Ziegelstein mit der Aufschrift „800 Jahre Rathenow“. Dieser stammt aus dem Jubiläumsjahr 2016 und stellt auch bereits ein Stück Heimatgeschichte dar. Aus seinem privaten Besitz übergab der Bürgermeister dem Verein das Gesangsbuch seiner Urgroßeltern aus dem Jahr 1902 - eine Dauerleihgabe.

Zur Eröffnung am Mittwoch warb Optikparkbiber Havi vor dem ehemaligen Ladengeschäft in der Berliner Straße für die Dauerausstellung zur Heimatgeschichte. Der erste Besucher war um 11.00 Uhr aber kein Rathenower, sondern der Premnitzer Jürgen Mai, der sich viel mit der Geschichte seiner Heimatstadt beschäftigt.

„Ich kann euch nur ein Kompliment machen“, lobte der Stadtverordnete Karl-Reinhold Granzow, der als dritter Besucher die Räume betreten hatte. Zu den weiteren Gästen am Mittwoch – weit über 30 – gehörten auch die Teilnehmer der „Mittwochsrunde“ des Fördervereins, die sich wöchentlich im Vereinsbüro in der Steinstraße 1, neben der Altstadt-Apotheke, trifft. Auch Ehrenbürger Günter Thonke wollte die Ausstellung erkunden.

Nachdem Peter Dietze die Pläne für eine Dauerausstellung in der Berliner Straße 80 im Herbst 2017 in den Ausschüssen der Stadt vorgestellt hatte, wurde per Beschluss der Stadtverordneten am 20. Dezember die finanzielle Unterstützung des Fördervereins mit jährlich 7.500 Euro, für zunächst drei Jahre, auf den Weg gebracht. Seit Mitte Januar wurden die Räumlichkeiten, mit Hilfe von Unternehmen der Stadt, wie O+F Bauunternehmung und Malermeister Ron Brüggemann und Sponsoren, wie der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, renoviert und die Dauerausstellung sowie zwei Wechselausstellungen aufgebaut. Dabei waren die Vereinsmitglieder Mario Zimmermann, Olaf Schwaß sowie Corrado Gursch besonders aktiv.

„Der Förderverein wird die 2010 geschlossene Kooperation mit dem Jahn-Gymnasium jetzt intensivieren und mit mehr Leben erfüllen. Dazu wird hier im Herbst ein Schülerarbeitsraum eingerichtet. Schüler ab der 10. Klasse erhalten im Geschichtsunterricht und als Mitglieder der Geschichts-AG von Lehrer Udo Geiseler vom Jahn-Gymnasium thematische Aufträge, die sie auch hier bearbeiten können“, erklärte Dietze das Konzept. Ergebnisse werden wohl ab Frühjahr 2020 als eine der temporären Ausstellungen in der Berliner Straße 80 gezeigt.

Die Ausstellung ist dienstags, mittwochs und freitags von 11.00 bis 17.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 13.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zwei Euro. Rentner, ALG-II-Empfänger sowie Schwerbehinderte zahlen einen Euro, Schüler bis 14 Jahre nur 50 Cent. Donnerstags können Kitas, Schulen und Horte nach vorherige Absprache unter 0162/62 86547 die Einrichtung besuchen.