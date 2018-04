B 167 wird ab Juni unter Vollsperrung saniert

Heike Weißapfel

Liebenwalde (MOZ) Viel Verkehr, Hitze und Frost haben der Straße zugesetzt: Die Fahrbahn der Bundesstraße 167 muss in der Ortsdurchfahrt Liebenwalde bis zur Kreuzung der Landesstraße 213 dringend erneuert werden. Mitte des Jahres soll es so weit sein. Wie Hans-Jürgen Otte, Sachgebietsleiter für Bauvorbereitung und -überwachung beim Landesbetrieb Straßenwesen in Eberswalde, mitteilt, laufe jetzt und noch bis Ende April die Ausschreibung des Vorhabens. Voraussichtlich ab 1. Juni könne dann mit der Instandsetzung der Fahrbahn begonnen werden. Die Arbeiten dauerten dann bis Ende August.

Geplant ist auch schon, welche Einschränkungen dies für die Verkehrsteilnehmer mit sich bringen wird. So wird zwischen 5. Juli und 13. Juli die Kreuzung der B 167 mit der L 21 (Ernst-Thälmann-Straße, Zehdenicker sowie Berliner Straße) voll gesperrt. Anschließend erhält der östliche Teil der Bundesstraße in Liebenwalde eine neue Deckschicht. Auch auf den vier Brücken zwischen der Bundes-und Landesstraßenkreuzung sowie der L 213 wird die Fahrbahn ausgetauscht. Gussasphalt wird neu eingebracht.

Dreieinhalb Kilometer lang sei die Strecke, auf der die Deckschicht abgefräst und durch eine neue Asphaltschicht ersetzt wird, so Hans-Jürgen Otte weiter. Im Bereich des Liebenwalder Marktplatzes müssen Schäden an der Tragfähigkeit der Straße tiefgründig beseitigt werden. An der Thürenbrücke wird die Sicherheit für die Radfahrer durch Bordabsenkungen, die vom Gehweg auf die Straße wechseln,verbessert.

Da die Bundesstraße im Ort etwa 6,50 Meter und auch außerhalb des Ortes lediglich 7,50 Meter breit ist, kann sie nicht unter halbseitiger Sperrung erneuert werden.