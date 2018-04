Sprinter in ihrem Jubiläumsjahr

Stephan Dreyse

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Fredersdorf-Vogelsdorf. Während die RSG „Sprinter“ aus Fredersdorf-Vogelsdorf in diesem Jahr das 20. Vereinsjubiläum feiern können, ist es auch Zeit, die erfolgreiche Nachwuchsarbeit zu betrachten. Mit acht Jahren können Radsportinteressierte den Grundstein zu einer möglicherweise großen Karriere legen.

Nicht nur zum Jubiläum der Radsportgruppe kann der Sportliche Leiter Mario Wirbeleit sagen: „Wir leisten hier gute Nachwuchsarbeit.“ Die sportlichen Rahmenbedingungen seien ideal und eine ganze Reihe aktiver und ehemaliger Vereinsmitglieder haben den Sprung zur Sportschule oder gar zu größeren Wettbewerbserfolgen geschafft. Im Grunde kann jede und jeder, die oder der gern Rad fährt, ausprobieren, ob der Verein etwas für sie und ihn ist. „Wir haben auch Mitglieder, die nicht an Wettkämpfen teilnehmen, sondern die Geselligkeit und das gemeinsame Training bevorzugen“, erklärt Wirbeleit. Aktuell zählen die Fredersdorf-Vogelsdorfer Sprinter 50 Mitglieder, von denen 25 als Aktive gelistet werden. Weitere Trainer und Fahrer sind im Verein jederzeit willkommen.

Aus der Erfahrung heraus habe Wirbeleit schon oft miterlebt, dass sich nach ein paar Trainingsläufen auch ein gewisser Ehrgeiz einstellt und der Radsport schnell mehr als nur Freizeitbewegung wird. Unter anderem Oliver Schneider begann seine Laufbahn bei den „Sprintern“ und fährt nun für Turbine Erfurt. Im vergangenen Jahr wurde er Deutscher Meister im Bereich „Vierer Mannschaft Straße“. Auch Wirbeleits Sohn Paul geht inzwischen zur Sportschule in Frankfurt und kann Erfolge vermelden. So war er 2017 beim Berliner Sechs-Tage-Rennen am Start und wurde Gesamtsieger in der Gruppe der U15.

Die beiden jüngsten Radsportmitglieder sind gerade einmal neun Jahre: Heidi Lederer und Annika Trawnyk. In welche Richtung es für die beiden Mädchen gehe, sei offen, wie Emma Rahn demonstriert. Sie startete ihre Laufbahn ebenfalls im Fredersdorf-Vogelsdorfer Verein und war bereits bei den U 15 der Deutschen Cycle-Cross-Meisterschaft dabei. Sie ist ebenfalls ein „Sprinter“-Talent, das inzwischen die Sportschule in Frankfurt besucht. „Immer wieder haben wir Talente, die bei uns fahren. Natürlich unterstützen wir sie so gut es geht auf ihrem weiteren Weg“, ergänzt Wirbeleit.(sdm)