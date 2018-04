Aufräumarbeiten dauern an

Silke Schulz

Falkensee (MOZ) Die Aufräumarbeiten nach den schweren Herbststürmen "Xavier" und "Herwart" dauern auch in Falkensee noch an. Dies berichtete Fachbereichsleiterin Ina Neitzel im letzten Stadtentwicklungsausschuss. Insgesamt wurden rund 480 private Grundstücke mit geschädigten Bäumen in der "Sturmliste" erfasst, 713 Baumfällungen waren dort erforderlich.

Allein in der Seepromenade waren auf zwölf Grundstücken Sturmschäden an Bäumen gemeldet worden. Betroffen waren in Falkensee vor allem Nadelbäume wie Kiefern, Fichten und Tannen. "Aber auch fast 90 Eichen sind gefallen, die Walnuss hat es ebenfalls stark getroffen", so Neitzel.

Bei den Schäden handelte es sich um Kronenausbrüche, Schrägstände, Umbrüche oder Wurzelanhebungen. Bescheide wurden in diesen Fällen nicht erteilt.

Neben Schäden auf privaten Grundstücken sind rund 200 Bäume, die im Eigentum der Stadt stehen, durch die Stürme umgebrochen. Hierbei handelt es sich um Bäume auf Grünflächen, in Waldgebieten und am Falkenhagener See sowie Friedhofs- und Straßenbäume. Noch heute laufen Beräumungen, Fällungen und notwendige Schnitte.

Daneben sind im Jahr 2017 2.018 Bäume in Falkensee mit Genehmigung der Stadt gefällt worden, im Jahr 2016 waren es noch 2.133. Vorwiegend betraf es Fichten, Kiefern und Birken. Es wurden insgesamt 850 Fällgenehmigungen erteilt, 47 Anträge wurden abgelehnt, darunter 26 zur Fällung von Eichen.

Die Gründe für die Erteilung von Fällgenehmigungen sind vielfältig. Die meisten Bäume sind geplanten Bauvorhaben zum Opfer gefallen. Allerdings ist die Anzahl hier zurückgegangen - mit 581 Exemplaren standen im Jahr 2017 der Baufreiheit 216 Bäume weniger im Weg als im Vorjahr. Angestiegen ist hier jedoch die Zahl von Laubbaumarten wie Eiche, Pappel oder Robinie. Am häufigsten wurden aber Fichten aus Gründen der Baufreiheit gefällt. Auch aus Sicherheitsgründen wurden Genehmigungen erteilt, etwa bei mangelnder Vitalität oder absterbenden Bäumen.So wurden etwa im vergangenen Jahr 181 Fichten gefällt, weil ihre Lebenskraft für nicht mehr ausreichend gehalten wurde. Im Jahr 2016 waren es noch 224.Auf 102 Exemplare angestiegen ist die Zahl der Birken, die aufgrund fehlender Leistungsfähigkeit in ihrer Stoffwechselaktivität entfernt wurden.Im Rahmen des Straßenbaus wurden 75 Bäume gefällt, hier hauptsächlich Ahorn, Birke, Robinie und Eiche. 344 Bäume, davon allein 115 Fichten, wurden aus sonstigen Gründen gefällt. Im Einzelfall können dies Allergien und gesundheitliche Beeinträchtigungen sein, aber auch Gartenumgestaltungen oder mangelnde Lichtverhältnisse vermögen eine Genehmigung zu rechtfertigen.

Wird eine Fällgenehmigung mit Auflage zu einer Nachpflanzung erteilt, endet die Frist hierfür zwei Jahre nach dem Ausstellungsjahr. Aus den Jahren 2016 und 2017 sind noch rund 1.700 Nachpflanzungen unerledigt. Allerdings besteht auch ein erheblicher Fehlbedarf aus den Jahren davor - für die Zeit von 1993 bis 2015 sind rund 1.200 Nachpflanzungen auf dem Grundstück unerledigt, 32 Bäume fehlen auf der Straße. Hier wird die Stadt derzeit tätig, die Pflichtigen werden erneut angeschrieben oder angehört, für ausstehende Ausgleichszahlungen laufen Mahnverfahren.