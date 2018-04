In der „Fähre“ geht es wieder rund

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Im Restaurant „Zur Fähre“ herrscht reger Betrieb. Die Sonne hat so manchen Gast in den Außenbereich gelockt. Pächter Tom Bongert begrüßt den einen oder anderen Gast persönlich, nickt in die eine Richtung und winkt kurz in die andere. Man kennt sich. „Viele sind Stammgäste“, sagt Bongert.

Auch die mussten sich drei Monate gedulden. Denn der Besitzer, die Sparkasse Märkisch-Oderland, hatte das Restaurant über den Winter geschlossen. Nicht, weil sie dem Pächter und dessen Team mal eine Auszeit gönnen wollte, sondern weil nach 20 Jahren Dauerbetrieb dringende Sanierungsarbeiten nötig waren.

So hat die Sparkasse im Restaurant die Kühlanlage in der Küche erneuern lassen, ebenso wie die Toiletten. Zudem wurde die Elektrik auf VDE-Standard gebracht. Tom Bongert hat selbst mit Hand und auch Geld angelegt. Im Gastraum hat er den großen Pavillon auf der rechten Seite entfernt. „Das bringt mehr Licht und wirkt freundlicher“, gibt Bongert die Meinung vieler Kunden wieder. Zudem komme die Altstadtsilhouette an der Wand aus Eichenholz jetzt viel besser zur Geltung. Schließlich überrascht der Pächter die Gäste noch mit neuen Farben und neuer Dekoration.

„Meine Gäste finden es so viel besser“, hat er erfahren. „Vor allem die sanierten Toiletten kämen gut an. „Das war aber auch bitternötig“, sagt Bongert und weiß sich da eins mit der allgemeinen Einschätzung.

Der Gastronom, der das Restaurant vor 20 Jahren eröffnet hat, will aber nicht den Eindruck erwecken, als wenn alles richtig rund und nach Plan gelaufen wäre. Wenn sämtliche angekündigten Arbeiten realisiert worden wären, hätte er die lange Bauzeit von drei Monaten, die für ihn mit Ausfall verbunden war, irgendwie nachvollziehen können. Aber manch Plan sei leider in der Schublade geblieben, bedauert Bongert. So seien die Abflussrohre in der Küche entgegen der Absprachen nicht erneuert, sondern nur gereinigt worden. Ob das lange vorhalte, sei zweifelhaft.

Erst einmal freut sich Tom Bongert aber, dass er seine Gäste nicht länger vertrösten muss. Nach dem sehr guten Start zu Ostern laufe das Geschäft nahtlos weiter. Kontinuität ist dem Gastronom wichtig. Und Regionalität – in dem Fall Fisch von Martin Rinast und Wild aus den Wäldern um Strausberg. So soll sonntags wieder Forelle auf der Karte stehen.