Man gönnt sich was beim Lebensmittelkauf

Berlin (MOZ) Was ist nur aus den Discountern geworden? Bei Aldi gibt es inzwischen Märkte mit breiten Fluren und Champagner für 22 Euro. Lidl zielt mit der Produktlinie „Deluxe“ ebenfalls auf ein zahlungskräftiges Publikum. Beide Ketten reagieren auf einen Trend: Die Deutschen geben wieder mehr Geld für Nahrungsmittel aus. 13,8 Prozent ihres Einkommens waren es im vergangenen Jahr, 0,5 Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren. Während einst „Geiz geil“ war, so lautet der Werbespruch von Lidl heute: „Mehr fühlen, weniger denken.“ Man gönnt sich was.

Grund dafür, dass der Geldbeutel lockerer sitzt, ist der wirtschaftliche Aufschwung. Er lässt die Reallöhne steigen und hat die Arbeitslosigkeit seit 2005 halbiert. Zwar gibt es immer noch viele Geringverdiener und Jobsuchende, die sich nur das Nötigste leisten können. Doch es wächst eben auch der Wohlstand – wie die Statistik ausweist.

Dass sich der Großteil der Deutschen vom „Hauptsache billig“-Denken abwendet, bringt mehrere Vorteile mit sich. Vor allem bekommen Lebensmittel endlich den Stellenwert, der ihnen zusteht. Dass Essen mehr ist als Nahrungsaufnahme, erleben wir bei Besuchen in Frankreich, Italien oder Spanien. Frische Produkte wie Salat, Gemüse und Fleisch oder Fisch aus der Region gehören dort zu fast jeder Mahlzeit.

Von der veränderten Haltung profitiert auch die Umwelt. Denn regional bedeutet: Lange Transportwege fallen weg. Und saisonal heißt, dass beispielsweise keine Tiefkühlprodukte gegessen werden, für die viel Energie verbraucht wird. Darüber hinaus bieten die Discounter auch Bioware an. Und sie kennzeichnen Produkte aus der konventionellen Landwirtschaft so, dass daraus hervorgeht, ob die Tiere auch mal auf die Wiese gelassen wurden. Auch das ist eine wichtige Information für jeden, der sein Essen guten Gewissens genießen will.

Nur dürfen die Discounter nicht den Fehler machen, ihre weniger zahlungskräftige Stammkundschaft zu vernachlässigen – etwa indem man Basisprodukte nach und nach durch Luxusartikel ersetzt. Die Gefahr ist jedoch gering. Denn egal, welche Trends gerade vorherrschen – auch mit günstigen Standardprodukten vom Mehl bis zum Dosenbier lässt sich noch viel Geld verdienen.