Paul sucht wieder einen Bezwinger

Hohen Neuendorf (MOZ) Er gilt als unbezwingbar – und gerade das macht den Reiz der nächsten Spielshow „Wer besiegt Paul? aus. Jetzt werden wieder Kandidaten gesucht, die Anfang Oktober gegen Paul Aurin antreten wollen. Das Casting findet Ende Mai in Hohen Neuendorf statt.

Am 6. Oktober geht es in der Hohen Neuendorfer Stadthalle um einen Jackpot in Höhe von 3 000 Euro. „Deshalb werden sich nicht nur Kandidaten aus Oberhavel bewerben“, geht Spieleerfinder Paul Aurin von überregionalem Interesse an „Deutschlands größter ehrenamtlicher Gameshow“ aus.

Die Vorbereitungen im Kulturverein „Hyperion“ laufen bereits auf Hochtouren. Zurzeit wird das Casting der Kandidaten vorbereitet. Am 26. Mai werden ab 12 Uhr Frauen und Männer auf Motivation, Allgemeinwissen, Kondition und Auftreten vor der Kamera getestet. Für die jungen Organisatoren ist es auf der einen Seite wichtig, die Bewerber kennenzulernen, und auf der anderen Seite die Chancen auf einen Sieg gegen den bislang ungeschlagenen Paul Aurin einzuschätzen. Es hilft nichts, wenn Interessierte auf alle Fragen eine Antwort wissen, aber wegen konditioneller Mängel bei den teilweise anstrengenden Spielen scheitern. Bislang gab es bei den Castings nicht nur einen umfangreichen Fragenkatalog zu allen möglichen Wissensgebieten, sondern auch einen Hindernis-Parcours, der mehrmals mit unterschiedlichen Schwierigkeiten absolviert werden musste. Natürlich war bei einem Spiel auch wieder Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Was genau am 26. Mai den Bewerberinnen und Bewerbern abverlangt wird, wird vorab nicht verraten. Gesucht wird ein „Allroundtalent“.

Interessierte können sich ab sofort auf der Homepage online bewerben. „Man kann auch spontan teilnehmen“, sagt Aurin, der inzwischen am Marie-Curie-Gymnasium als Lehrer arbeitet. Er bittet nach Möglichkeit dennoch um vorherige Anmeldung, damit der Ablauf reibungslos geplant werden kann.

Aus dem Casting werden vier Kandidaten ausgewählt. Diese treten zu Beginn der Show gegeneinander an. Auch die Zuschauer dürfen mitbestimmen, wer ins Finale kommt, um gegen Paul Aurin antreten zu dürfen. Im Duell gegen den Lokalmatador spielt es auch eine Rolle, inwieweit beide Gegner ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen einschätzen können. Denn vorab bestimmen sie vor jedem Duell, um wie viele Punkte sie kämpfen. Nach maximal 15 Spielen steht fest, ob Paul Aurin seinem Ruf als „Der Unbesiegbare“ gerecht geworden ist, oder ob die Herausforderin oder der Herausforderer mit 3 000 Euro nach Hause gehen kann.

Bei der vierten Auflage im Herbst schrammte Aurin denkbar knapp an seiner ersten Niederlage vorbei. Nach wenigen Spielen führte die 28-jährige Kriminalkommissarin Jenna Timm aus Hartenholm bereits mit deutlichem Vorsprung, bevor Paul Aurin nach einer unglaublichen Aufholjagd im letzten Spiel doch wieder triumphieren konnte.

Tickets für sieben Euro (ermäßigt vier Euro) für die Spielshow am 6. Oktober können nur online erworben werden. In der Regel ist der Abend schon Wochen vorher ausgebucht. Platz ist für gut 800 Zuschauer. Diese können Preise gewinnen, indem sie anfangs den Sieger des Abends tippen oder an interaktiven Spielen teilnehmen. Als Musikband ist wieder die Lehrerband des Marie-Curie-Gymnasiums gebucht. Die Show beginnt um 19.45 Uhr in der Stadthalle.