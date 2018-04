Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit den eigenen, in Rausch und Partyleben gesammelten Erfahrungen setzt sich der Studierendenspielclub der Bürgerbühne in dem Stück „Abgefeiert!“ auseinander. Die Studiobühne des Kleist Forums war zur Premiere am Mittwochabend ausverkauft.

Da steht er in seinem weißen Anzug, mit weißer Krawatte und weißem Hemd. Fast schon unschuldig sieht er aus, erzählt vom Kriegsgebiet und toten Kameraden. Ein bisschen Spaß mit den Frauen ist trotzdem drin; die blutigen Bilder vom Tag sind im Rausch der Nacht schnell vergessen.

In dem Anzug steckt Paul Shkarlat, 27 Jahre alt, Student der Rechtswissenschaft an der Viadrina. Er erzählt seine eigene Geschichte. Bis zu dem Punkt, an dem er die weiße Kluft gegen ein Tutu eintauscht und sich mit Federn schmückt. Dann kommt Shakespeares Komödie „Was ihr wollt“ ins Spiel. Denn an diese ist das Stück „Abgefeiert!“ des Studierendenspielclubs der Bürgerbühne, zu dem auch Paul Shkarlat gehört, angelehnt.

Bei Shakespeare wird Karneval in Illyrien gefeiert; ein Mann liebt eine Frau, die einen Knaben liebt, der eigentlich eine verkleidete Frau ist. „Unser Stück ist eine Shakespeare-Adaption, aber richtig Shakespeare kommt nicht vor“, erklärt Regisseur Hannes Langer. Denn: Es sei kein Schultheater, das dort im Kleist Forum aufgeführt wird, sondern ein Bühnenstück, in dem die fünf Studierenden und eine Abiturientin ihre eigenen Erlebnisse verarbeiten. Trotzdem: „Wer sich für Shakespeare interessiert, kann kommen, um mal einen ganz anderen Shakespeare zu erleben.“

Im Fokus des Bürgerbühnenstücks steht das Nachtleben der Stadt, es geht um Geschlechterrollen und Selbstoptimierung. „In Frankfurt wird so exzessiv gefeiert wie nirgendwo sonst“ – eine These, die am Anfang des Projektes vor sieben Monaten stand. Die Darsteller, Hannes Langer und Dramaturgin Katja Münster besuchten in dieser Zeit zusammen Clubs und Bars in Frankfurt, und nach und nach entstand der Stücktext, der genau auf das Ensemble zugeschnitten ist. Sich aufhübschen, feiern gehen und alle Probleme des Alltags in einer eigenen Welt für ein paar Stunden vergessen – so bringt Hannes Langer die Partykultur auf den Punkt.

Paul Shkarlat gegenüber, genau auf der anderen Seite der Studiobühne, sitzt Katharina Zeyse vor einem Spiegel und macht sich für die nächste schillernde Party zurecht. Sie schminkt sich nur für sich selbst – das zumindest redet sich ihre Figur ein. Eigentlich sei ihr das exzessive Feiern zu viel, aber irgendwie müsse sie dabei sein. „Morgen Abend gehe ich nicht allein nach Hause“, nimmt sie sich endlich vor.

Und doch wachen sie alle am Morgen danach allein in derselben rauen, realen Lebenswelt auf, der sie doch entfliehen wollten. „Alkohol spielt dabei zwar eine große Rolle“, erklärt Hannes Langer. Aber so einen Rausch gebe es überall im Leben, auch beim Fußballfan im Stadion oder sogar beim Schachspieler.

„Das ist ein Abend, der lebt von eurer Energie“, gibt der Regisseur dem Ensemble vor Vorstellungsbeginn mit auf den Weg. Energie bringt Paul Shkarlat mit, aufgeregt ist er bei der Premiere aber nicht. Und das, obwohl er das erste Mal auf der Bühne steht. „Es ist sehr gut gelaufen“, sagt er im Anschluss. „Wir hatten unsere Texte und einen groben Plan, aber keinen genauen Ablauf, wer wann wo stehen muss.“ Somit sei das Stück bei jeder Vorstellung anders. „Das ist das Schöne daran.“ Trotzdem freut er sich darauf, Routine beim Spielen zu bekommen, „dass ich es selbst auch genießen kann.“

Weitere Vorstellungen So, Mo, Mi, Fr, 20 Uhr, Studiobühne des Kleist Forums. Eintritt frei, um Platzreservierung unter Telefon 0335 4010120 oder E-Mail ticket@muv-ffo.de wird gebeten.