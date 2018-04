Laufen für die Gesundheit und das Tiergehege

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es ist wieder soweit und wird mit viel Engagement vorbereitet: der 2. Eisenhüttenstädter Gesundheits- und Firmenlauf. Am 28. April wird er um 10.30 Uhr an der Inselhalle in Eisenhüttenstadt gestartet.

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt veranstaltet das Sportereignis für Jung und Alt. Die Stadt Eisenhüttenstadt unterstützt das Vorhaben.

Alle, die Spaß daran haben, sich zu bewegen, und gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit tun wollen, sind herzlich willkommen und eingeladen mitzulaufen. Bürgermeister Frank Balzer, der den ersten Lauf 2017 als damals noch stellvertretender Betriebsratsvorsitzender im Rahmen der weltweit stattfindenden Gesundheitstage von ArcelorMittal mitinitiiert hatte, ruft zu einer regen Teilnahme auf. „Dieses Laufereignis kann zu einer guten und schönen Tradition in unserer Stadt werden“, sagt das Stadtoberhaupt.

Und es lohnt sich, dass die Teilnehmer mit diesem Laufereignis ihre Gesundheit, Fitness und den Team-Gedanken stärken: ArcelorMittal spendet für jeden gelaufenen Kilometer einen Euro an das Tiergehege Eisenhüttenstadt auf der Insel – maximal 2000 Euro. Wer dabei ist, hilft damit also auch anderen. Alle Starter erhalten eine Urkunde; Kinder bekommen eine Medaille.

Informationen zum 2. Eisenhüttenstädter Gesundheits- und Firmenlauf gibt es unter der Adresse http://eisenhuettenstadt.arcelormittal.com