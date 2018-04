Lehramt im Blick

(MOZ) Seit Jahren wird darüber geredet, das Ansehen des Lehrerberufs zu erhöhen. Wie wäre es, wenn man schon im Studium damit beginnen würde? Beispielsweise, indem man den Studenten, die später Kinder unterrichten sollen, nicht das Gefühl vermittelt, im Vergleich zu den angehenden Natur- und Geisteswissenschaftlern, mit denen sie zusammen studieren, zweiklassig zu sein.

Eine Pädagogische Fakultät an der Universität Potsdam wird schon seit Jahren von den Gewerkschaften gefordert. Jetzt, da die Kapazitäten ausgebaut werden – nachdem das Thema lange verschlafen wurde –, wäre es an der Zeit, sich grundsätzlich Gedanken über die Lehrerausbildung zu machen. Der Bereich braucht größeres Augenmerk, da in den nächsten Jahren Hunderte Seiteneinsteiger pädagogisches Rüstzeug erhalten müssen. Es geht dabei nicht nur um Strukturen und Standorte, sondern vor allem um Qualität. Und das kann nicht zwischen Ministerium und Potsdamer Uni im stillen Kämmerchen ausgedealt werden.