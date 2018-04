Vom Magdeburger Dom nach Paretz

Wolfgang Balzer

Paretz (MOZ) Es war in diesem Jahr die einmalige Gelegenheit, einen wesentlichen Teil der wertvollen Paretzer Kirchenschätze zu besichtigen. Am Ostersonntag führte Matthias Marr, Vorsitzender des Vereins Historisches Paretz, Interessenten durch die im Schloss verwahrte Sammlung.

Seine Führung begann er allerdings in der Kirche selbst mit der Interpretation der vermutlich aus dem 14. Jahrhundert stammenden Wandgemälde mit den darin befindlichen Weihekreuzen. Dargestellt seien die "Verkündung Mariae", die "Geburt Christi" und vermutlich "Christus in der Mandoria mit fürbittenden Heiligen".

Ein wertvolles Kleinod ist das davor befindliche dreigeteilte Altarbild, geschaffen 1806 von den beiden Berliner Künstlern Karl Wilhelm Wach und Wilhelm Schadow. König Friedrich Wilhelm III. hatte es 1809 erworben und der Dorfkirche geschenkt. Zu den Schenkungen des Königs gehören auch die große mittelalterliche Glasmalerei im Chorfenster mit der Darstellung des Heiligen Mauritius und der Jahreszahl 1593. Es zierte einst den Magdeburger Dom. Die Glasmalereien in den Seitenfenstern seien Kopien, erklärte Matthias Marr. Wegen ihres unersetzlichen Wertes gehören die um 1200 in Magdeburg gefertigten und 1962 restaurierten Originale heute zum Domschatz in Brandenburg an der Havel, erläuterte er. Sie gehören zu den ältesten Glasmalereien in Deutschland.

Bei einem spektakulären Kunstraub im Spätherbst 1979 wurden in der Kirche vier wertvolle Gemälde und die Altar- und Wandleuchter gestohlen. Auf verschlungenen Wegen, wie es Matthias Marr einmal sagte, kehrten in den Jahren zwischen 1993 und 2001 wertvolle Gemälde und ein Leuchterpaar nach Paretz zurück. Aufgespürt wurden sie unter anderem auf Auktionen und sogar durch eine Verkaufsanzeige in der Zeitung. Aus Sicherheitsgründen sind diese und andere wertvolle Kunstgegenstände in einem speziellen Raum im Schloss eingelagert. Ostersonntag stellte sie Matthias Marr der Öffentlichkeit vor. Dazu gehört eine kleine Ikone, ein Geschenk der russischen Zarin Charlotte an die Paretzer Kirchengemeinde, und das einst gestohlene und 2001 vor einer Versteigerung entdeckte Gemälde "Christus am Ölberg" von Karl Wilhelm Wach, welches von der Kirchengemeinde zurückgekauft werden musste.

Viel Beachtung fanden während der Führung auch die sakralen Gegenstände wie die beiden wertvollen Kelche, der älteste etwa aus den Jahren um 1600. Der eine, passend zur Ostergeschichte, ist am Fuß mit der Darstellung der Lebensgeschichte Jesu verziert und am oberen Rand ist die Kreuzigung und Auferstehung Christi gestaltet. Die Kelche sowie die Oblatendose und der Oblatenteller werden noch heute von der Kirchengemeinde ebenso genutzt wie das Taufgeschirr, das einst im Besitz des Königspaares und mit großer Wahrscheinlichkeit Teil des Waschgeschirrs der Königin war.

Zum Bedauern der Kunstliebhaber können diese und andere Paretzer Kirchenschätze erst wieder zu Ostern 2019 besichtigt werden.