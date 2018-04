Landesbetrieb setzt 492 Bäume

Steffen Göttmann

Dannenberg (MOZ) 492 Bäume lässt der Landesbetrieb Straßenwesen des Landes Brandenburg derzeit auf beiden Seiten der Landesstraße 35 pflanzen. Während woanders die für Brandenburg typischen Straßenbäume immer mehr ausgedünnt werden, entsteht hier Neues.

„Wir wollen dort eine Allee herstellen“, sagte Peter Rösler, verantwortlicher Bauleiter der Frankfurter Niederlassung des Landesbetriebs Straßenwesen. Derzeit stehen bereits die hölzernen Tragegestelle für die jungen Bäume, die Pflanzlöcher wurden vorgegraben. „Die beauftragte Firma hatte bereits damit angefangen, doch die Lieferung der Bäume verzögerte sich“, führte der Bauleiter weiter aus. Doch ab jetzt geht es Schlag auf Schlag.

Gepflanzt wird von der Grenze zum Landkreis Barnim in der Nähe von Hohenfinow bis zur Kreuzung Platzfelde. „Wir pflanzen überall dort, wo keine Leitungen im Boden liegen und der Abstand zur Straße gewährleistet werden kann“, sagte Peter Rösler. Die Auswahl der Gehölze sei ganz unterschiedlich ausgefallen. Ausgewählt wurden Hainbuchen, Vogelkirschen, Winterlinden und Ulmen.

In regelmäßigen Abständen stehen jetzt Greifvogelstangen, die zunächst deutlich höher als die jungen Bäume sind „Damit halten wir den Bestand an Mäusen auf einem gesunden Niveau“, erklärte Peter Rösler. Hauptgrund für die Stangen sei jedoch, dass sich die Greifvögel sonst auf den Traggestellen der Bäume niederlassen. Diese Belastung halten diese jedoch auf Dauer nicht aus und brechen, so dass sie erneuert werden müssen. Aus dieser Erfahrung heraus engagiert sich der Landesbetrieb für Greifvögel.

Bis nächste Woche sollen alle Bäume gesetzt sein. Es handele sich bei der Pflanzung um eine Ausgleichsmaßnahme. Die beauftragte Firma, die die Bäume pflanzt, sei vertraglich dazu verpflichtet, die Bäume an der L 35 drei Jahre lang zu pflegen, erläuterte Peter Rösler. Dann geht die Allee in den Verantwortungsbereich der Straßenmeisterei Bad Freienwalde über.