Hilfsaktion für Brandopfer angelaufen

Ines Weber-Rath

Lebus/Schönfließ (MOZ) Für die Opfer des Wohnungsbrandes in einem kommunalen Mehrfamilienhaus im Lebuser Ortsteil Schönfließ „stünden Ersatzwohnungen bereit. Zum Beispiel im Wohnblock gegenüber des Schönfließer Kulturhauses“, sagt der Lebuser Bürgermeister Peter Heinl. Doch die Geschädigten wollten bislang in keine andere Wohnung einziehen. Sie überbrücken die Zeit bis zur Instandsetzung ihrer Wohnungen mit Hilfe von Verwandten und Freunden.

Die 52-jährige Mieterin, die bei dem Brand eine Rauchvergiftung erlitten hat, ist am Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen worden und wieder in Schönfließ, berichtet Maik Golze vom Verein Schönfließer Mitte. Dieser hat einen Spendenaufruf für sein Mitglied gestartet, auf den es bereits erste Reaktionen gab. So konnten zunächst Bekleidung und einige Ausstattung für die am meisten Geschädigte bereitgestellt werden, so Maik Golze.Brandexperten des Landeskriminalamtes haben die Brandwohnung am Mittwoch untersucht und frei gegeben. Nun kann die Beseitigung der Schäden in Angriff genommen werden. Spenden auf das Konto des Schönfließer Mitte e.V. bitte unter: IBAN: DE11 1705 5050 1101 5251 14, BIC: WELADED1LOS, Verwendungszweck: Brandopfer.