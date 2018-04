Feldsilo nur noch für sechs Monate

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Schulung für die Agrarförderanträge für die Betriebe in Oder-Spree und Frankfurt (Oder) war außergewöhnlich gut besucht. Das lag auch an dem neuen internetgestützten Antragsverfahren, das seit 2017 eingeführt ist. Ein weiteres Thema war die neue Verordnung zum Gewässerschutz.

Dokumente-Baum, Schaltflächen, Zip-Datei, Snipping: Die Landwirte müssen heutzutage nicht nur Feldhäcksler und Melkkarussell sicher bedienen können, sondern auch mit modernen Computerverfahren und der damit verbundenen Begriffswelt vertraut sein. Dies ist eine der Erkenntnisse der aktuellen Schulung für die Agrarförderanträge der Landwirte in Oder-Spree und Frankfurt (Oder).

Im voll besetzten Spreepark in Beeskow erläuterte Dirk Scheibe vom Regionalbüro Müncheberg der LAB (Landwirtschaftliche Beratung der Agrarverbände Brandenburg) die neue Version des „WebClient“. Das Verfahren wurde erst im vorigen Jahr eingeführt und erscheint daher vielen Anwendern noch gewöhnungsbedürftig. Die Software ist „geobasiert“, das heißt, es kann zentimetermetergenau auf die jeweiligen Ackerflächen, für die eine Agrarförderung beantragt wird, zugreifen. Dafür sind Luftbilder in der Software hinterlegt. Der Landwirt kann seinen Acker per Mausklick aktivieren, und per Zahlencode den Behörden mitteilen, welche Fruchtart in der aktuellen Saison angepflanzt wird. Anstelle eines Vortrags führte der Referent aus Müncheberg die Software auf einer Großbildleinwand im Originalbetrieb vor. Dafür gab es dankbaren Applaus von den Ackerpraktikern. Andrea Leuther von der Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung kam schon mit der 2017er Variante recht gut klar. Gegenüber den Neuerungen zeigte sie sich aufgeschlossen. „Schade nur, dass die Software erst seit Gründonnerstag verfügbar ist“, meint sie. „Verwaltungsaufgaben, wie diese, sind eigentlich eine klassische Wintertätigkeit.“ Sie hofft, dass im kommenden Jahr die Software früher bereitsteht.

Ein weiteres Thema war die neue Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Die hat nämlich Auswirkungen auf Betriebe, die es bisher gewohnt waren, große Feldrandsilos mit Maissilage, oft ganzjährig, im Freien zu lagern. Dies ist nach der neuen Verordnung nur noch maximal sechs Monate gestattet, erläuterte Ronny Petersdorf von der Unteren Wasserbehörde, des Landkreises Oder-Spree. Betriebe, die ganzjährig den Bedarf haben, Maissilage zu lagern, dazu zählen Rinderbetriebe oder Betreiber von Biogasanlagen, müssen ab diesem Jahr den Nachweis erbringen, dass ihre Silos das Grundwasser nicht beeinträchtigen. Gegebenenfalls muss baulich nachgebessert oder neu gebaut werden.

Für Jörg Schrobback war es die erste Agrarschulung. Der Kohlsdorfer ist seit Oktober 2017 Landwirt im Nebenerwerb. Er beantragt das erste Mal die Agrarförderung für seine 33 Hektar großen Flächen. Roggen und Triticale stehen auf seinem Anbauplan. Noch verdient er sein Geld als Metallbauer. Doch nach und nach möchte sich der 38-Jährige auf die Landwirtschaft verlegen. „Mehr als 20 Jahre lang atemlos auf Montage, da sitze ich lieber zehn Stunden am Tag auf dem Trecker“, so der Quereinsteiger.

Karl-Heinz Kümpel, Landwirt aus Spreenhagen, bemängelte in der allgemeinen Aussprache, dass seiner Meinung nach die Entwässerungsgräben zu schlecht oder gar nicht geräumt werden. Außerdem forderte er eine Strategie gegen die Ausbreitung des Jakobskreuzkrauts, das Wiesen und die darauf gehaltenen Nutztiere vergiftet.