Stadtforst experimentiert mit Lava und Dünger

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Frühjahrspflanzaktion im Stadtforst: Auf 32 Hektar kommen junge Kiefern, Lärchen, Douglasien und Roterlen in den Boden. Einige erhalten sogar eine Spezialbehandlung. Auf einem Versuchsfeld testet der Stadtforst einen Bodenverbesserer mit Lava-Granulat, der Wasser und Nährstoffe speichert.

Wenn Thomas Weber durch sein Revier fährt, wird er noch immer oft an die Herbststürme des vergangenen Jahres erinnert. Umgestürzte Bäume liegen in den Beständen, Wurzelteller ragen in die Höhe. „Der Schaden ist größer als ich dachte“, sagt der Direktor des Fürstenwalder Stadtforstes. War er zunächst von 4000 bis 5000 Kubikmetern Sturmholz ausgegangen, weiß er nun, dass der Wind doppelt so viel niederriss. „Rund 3000 Kubikmeter haben wir davon schon vermarktet, aber eine Qualitätsentwertung gibt es natürlich“, sagt Weber. Aktuell legt der Forstdirektor sein Augenmerk auf die Fichtenbestände. Eile ist geboten. Denn die Borkenkäfer sitzen in den Startlöchern, warten auf milde Temperaturen, um ihre Eier unter die Rinden geschwächter oder gefallener Bäume zu legen.

Doch Sturmholzbeseitigung ist im Wald nur eine Baustelle von vielen. Die nächste Baumgeneration muss in die Erde. Weber lenkt seinen Wagen eilig über holperige Waldwege. Das Revier Buchte ist sein Ziel. Zwischen Großer Tränke und Mönchwinkel lässt er 30 Hektar Wald aufforsten. Irgendwo in der hügeligen Landschaft sollen Mitarbeiter der Forstbaumschule Lürssen aktuell die Setzlinge in den Boden bringen. Und tatsächlich, etwas abseits des Weges, tauchen die Fahrzeuge auf.

Vorarbeiter Kai-Uwe Mattauch holt die Douglasien bündelweise aus dem Wagen. In den kleinen Pflänzchen steckt schon jede Menge Arbeit. Vor rund drei Jahren kamen sie als Samen in den Boden. Wenig später wurden sie schon das erste Mal gerodet. „Teilweise wird dabei sogar die Wurzel abgeschnitten, damit sie sich besser verzweigt“, erklärt Mattauch. Dann steckten Mitarbeiter die Setzlinge mit etwas mehr Abstand in die Erde. Nun sind sie rund 40 Zentimeter groß. Vor der Reise in den Wald nahmen ihre Wurzeln ein Bad in Schutzgel – und nun erhalten 3500 Stück von ihnen noch eine Spezialbehandlung.

Kai-Uwe Mattauch breitet den nächsten Schwung Pflanzen in einer Schubkarre aus und streut Kügelchen auf ihre Wurzeln. Es handelt sich um Wasser- und Nährstoffspeicher, die ihre Wirkung acht Jahre entfalten sollen. Bis zu acht Liter Wasser sollen 100 Gramm des Granulats laut Hersteller speichern und nach und nach wieder abgeben. „Es handelt sich um einen Versuch. Wir bringen Pflanzen mit und ohne Substrat in den Boden“, sagt Weber. In zwei bis drei Jahren zeige sich, ob es nennenswerte Unterschiede gibt. Die Flügel GmbH stellt dem Stadtforst das Granulat kostenlos zur Verfügung.

Insgesamt kommen auf den 30 Hektar 30 000 Kiefern, 5 000 Lärchen und 7 000 Douglasien in den Boden. Die Pflänzchen genießen den Schutz der großen Kiefern, unter denen sie ihren Platz finden. 24 000 Euro kostet das Aufforsten der Fläche. Im Revier Beerenbusch, wo der Sturm großflächig Fichten umfegte, kommen auf rund zwei Hektar noch einmal 10 000 junge Roterlen in die Erde.

Viel Zeit, den Pflanzern über die Schulter zu schauen, hat Weber nicht. Am frühen Nachmittag hat sich ein Vertreter des Veterinäramtes angekündigt, um die Kühlzelle im Beerenbusch zu untersuchen. Im Regelfall erfolge die Kontrolle einmal im Jahr, sagt Weber, aber nun werde geprüft, ob sie sich, für den Fall, dass die Afrikanische Schweinepest ausbricht, eignet, dort geschossene Wildschweine zu lagern.

Und so holpert sein dunkelgrüner Wagen wieder über die Waldwege. Einige sind bereits glatt gezogen, nachdem die schweren Holz-Laster sie im niederschlagsreichen Herbst und Winter bis zu einem halben Meter tief durchfurchten, anderen steht die Kur noch bevor.

Über zu wenig Arbeit kann sich Thomas Weber jedenfalls nicht beklagen. Und so ganz nebenbei ist seine Abteilung Anfang März auch noch umgezogen. Statt im Rathaus sind die Mitarbeiter nun über der Fürstengalerie, in der Rathausstraße 6, zu finden. Dort haben sie wesentlich mehr Platz. In Webers Büro passt nun sogar ein vier Meter langer Tisch. Der ist aus dem Holz von Traubeneichen gefertigt, die einst im Beerenbusch heranwuchsen.