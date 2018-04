Mit Leib und Seele Familienhelfer

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Zehn Mitarbeiter des Verbandsbereiches der Volkssolidarität Overhavel helfen Familiender Uckermark, wenn es Probleme im Alltag oder mit der Kindererziehung gibt. Marcel Buß ist der einzige Mann. Er macht den Job mit Leib und Seele.

Beim Osterbrunch der Casekower Grundschule saß ein Mann inmitten der Kinder, der weder Lehrer noch Vater eines der Schüler war. Marcel Buß ist Familienhelfer der Volkssolidarität. Er unterstützt elf Familien zwischen Luckow-Petershagen und Görlsdorf. Und das nicht nur zu Hause. „Ich helfe Eltern bei normalen Dingen im Alltag, gebe Tipps zur Erziehung oder begleite auch mal alleinerziehende Mütter zu Ämtern“, erzählt er. Er geht mit Jungs zum Fußball oder mit kranken Kindern zum Arzt. Auch in den Schulen der Kinder ist er ein guter Bekannter, nicht nur durch Elternversammlungen, die er bei Bedarf besucht.Ehrlichkeit sei für die Zusammenarbeit wichtig, sagt er, und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Deshalb sei es ganz gut, in bestimmten Fällen mal einen Mann als Ansprechpartner zu haben.

Marcel Buß hat Maurer gelernt und sich später zum Sozialassistenten umschulen lassen und verfügt über zahlreiche Zusatzqualifikationen im pädagogischen Bereich. Der 38-Jährige, der einen zwölfjährigen Sohn hat, teilt sich seine vom Jugendamt zugewiesenen Einsatzstunden pro Familie selbst ein, je nachdem, wann er gebraucht wird. Im Notfall bekommt er auch mal nachts einen Anruf und muss schnell reagieren. Trotzdem bereut der Kunower seine Entscheidung auf keinen Fall. Ob er das bis zur Rente machten will? „Natürlich!“, sagt er voller Überzeugung. Marcel Buß habe ein gutes Händchen, Familien zu begleiten, ohne vorzuschreiben. „So, wie es in der Arbeit auch sein sollte“, sagt die Fachbereichsleiterin Simone Sander. „Wir nehmen Menschen so, wie sie sind und begleiten sie ein Stück auf dem Weg, der manchmal steil und mühsam ist.“

Rund 70 Familien werden von der Sozialpädagogischen Familienhilfe der Volkssolidarität derzeit betreut, die im vorigen Jahr im Haus der Generationen in Angermünde 20-jähriges Bestehen feierte und ambulante Hilfe zur Erziehung und Bewältigung von Alltagsproblemen, Konflikten und Krisen in Schwedt, Angermünde, Templin, Gartz sowie im Umland leistet. Der Bedarf ist groß. Schritt für Schritt gehen die Helfer im Tempo der Familie mit. Dabei werden Hemmschwellen abgebaut und soziale Kompetenzen gestärkt. Schämen muss sich wegen seiner Probleme niemand. „Die gibt es in allen Schichten, ob beim Hartz-IV-Empfänger oder beim Doktor“, weiß Simone Sander. Wichtig sei, sich Hilfe zu holen. Die kann man beim Jugendamt beantragen. Auch andere Träger der freien Jugendhilfe wie das EJF oder die Johanniter bieten diese Unterstützung an.

Menschen mit Problemen neigen oft dazu, sich zu isolieren. „Ein Aha-Erlebnis, dass es anderen ähnlich geht, kann dazu beitragen, eigenständiger zu werden und sich selbst zu helfen. Wir bieten deshalb einmal monatlich ein Elternfrühstück an und das Elterncafé. Dafür nutzen wir oft das Mehrgenerationenhaus in Schwedt“, erklärt Simone Sander. „Dabei werden wir großzügig von der Zahnärztlichen Vereinigung finanziell unterstützt.“Die Erfolge der Familienhelfer seien nicht messbar, meint sie „Aber für uns ist jeder einzelne Fall ein Erfolg, wenn ein Kind in der Familien bleibt und es ihm gut geht und wenn die Familie als System funktioniert.“ Das gelingt in der Mehrzahl der Fälle meist innerhalb von anderthalb bis zwei Jahren Begleitung. Ab und zu müssten aber auch andere Entscheidungen getroffen werden. „Manche Eltern brauchen etwas mehr Zeit.“

Bis vor einigen Wochen wurde für die Sozialpädagogische Familienhilfe und den Erziehungsbeistand der Volkssolidarität intensiv nach Mitarbeitern gesucht, berichtet Simone Sander. „Jetzt sind wir vollzählig. Einen Mann wie Marcel Buß würden wir natürlich noch nehmen.“