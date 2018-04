Mitarbeiter fühlen sich im Stich gelassen

Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Die Reaktionen auf die Schließung von Autohaus Erkner an der Saarlandstraße sind zwiegespalten. Jetzt melden sich ein Mitarbeiter und ein Mieter, der im Verwaltungsgebäude ansässig ist, zu Wort. Ihre Darstellung unterscheidet sich von der des Autohaus-Inhabers.

Als diese Zeitung in der vorigen Woche berichtete, dass Inhaber Sven Erkner nach elf Jahren seinen Autohaus-Standort in Oranienburg aufgibt, gab es heftige Reaktionen. Auf der Facebook-Seite des Oranienburger Generalanzeigers schrieben Leser unter anderem: „Kein Mitleid“, „Das ist kein Verlust für Oranienburg“ und „Wer den Hals nicht voll genug bekommt, den beißen irgendwann die Hunde“. Eine Frau kommentierte, dass sich Erkner nicht wirklich um seine Mitarbeiter gekümmert habe. „Schon seit November vorigen Jahres haben wir in der Belegschaft kommuniziert, wohin die Reise gehen soll“, sagte Erkner gegenüber dieser Zeitung.

Ein Mitarbeiter, der nicht namentlich genannt werden möchte, widerspricht. Noch kurz vor Weihnachten sei lediglich die Gerüchteküche am Brodeln gewesen. „Erkner hat dazu keine Stellungnahme abgegeben“, so der Mitarbeiter. Der Belegschaft blieben lange nur Mutmaßungen und Spekulationen. Erst Ende des Jahres habe Erkner klare Worte gefunden. Viele Kollegen haben sich daraufhin schnell umorientiert, einen Job gesucht und gefunden. „Teile der Führungsebene haben sich aber schon lange vorher abgesetzt“, so der Mitarbeiter, der mutmaßt, die Schließung sei nicht ansatzweise ad hoc gekommen. Sie sei vielmehr von langer Hand geplant gewesen. Nur habe den Betroffenen niemand etwas gesagt. Bis Ende April werden er und Kollegen den Reifenwechsel-Betrieb aufrechterhalten. Kunden hätten noch rund 500 Radsätze eingelagert.

„Auch um die Lehrlinge hat sich der Geschäftsführer nicht gekümmert, das haben die Kollegen alle selbst in die Hand genommen.“ Die Mitarbeiter hätten E-Mails geschrieben und einige Kunden telefonisch über die Schließung informiert. „Wir haben uns einen Kopf gemacht, wie alles geregelt wird, nicht der Geschäftsführer“, sagt der Mitarbeiter. Die Stimmung in der Belegschaft sei deshalb seit Monaten bedrückend. „Wir fühlen uns abgestempelt, und das nach der jahrelangen Arbeit“, so der Mitarbeiter.

Probleme mit Erkner hat auch Sebastian Bettin, der seit 2009 seine Druckerei Quickprint mit sieben Mitarbeitern im alten Verwaltungsgebäude an der Robert-Koch-Straße betreibt. Er habe ebenfalls nur durch die Gerüchteküche von der Schließung erfahren. Erkner selbst habe nie etwas gesagt, so Bettin.

Erst auf ein Anwaltsschreiben im Januar, das Quickprint aufsetzte, kam schließlich eine Bestätigung, dass die Firma sich neue Geschäftsräume suchen muss. Mit der Information kam auch eine Räumungsklage, die momentan beim Landgericht Neuruppin liegt. „Aber ich habe einen gültigen Mietvertrag, der erst 2019 ausläuft“, so Bettin.

Erkner will das Gebäude, in das er laut Bettin seit Jahren nicht mehr investiert hat, abreißen lassen. Hier könnten – wie auf dem gegenüberliegenden Grundstück – Wohnungen entstehen. Als jahrelanger Mieter und auch Kunde vom Autohaus ärgert Bettin die Vorgehensweise seines Vermieters. „Es ist furchtbar, dass wir nicht informiert wurden. Das alles hätte man doch menschlich klären können und nicht vor Gericht.“ Ein Umzug könnte die Firma, die unter anderem für Mrs. Sporty und die TKO druckt, schnell Zehntausende von Euro kosten.

Laut Bettin und dem langjährigen Erkner-Mitarbeiter hätte man das Aus des Autohauses viel transparenter und offener gestalten können. Beide stört, dass Sven Erkner in Gesprächen mit den Medien den Eindruck vermittelt, die Schließung verlaufe für alle komplikationslos. Das sei definitiv nicht der Fall. Nicht nur Sebastian Bettin von Quickprint fühlt sich schlecht informiert, auch die Mitarbeiter seien enttäuscht, wie diese Schließung vonstattengeht.