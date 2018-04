Die ersten Kreuze sind gesetzt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Das Kandidaten-Quintett rüstet sich für den Wahlkampf-Schlussspurt. Gut zwei Wochen noch bis zur Abstimmung. Eigentlich aber hat die Landratswahl längst begonnen. Mit der Briefwahl und der Öffnung der Briefwahllokale. Das Eberswalder Briefwahllokal im Rathaus ist seit 26. März geöffnet. Und etliche Kreisstädter hätten dort bereits ihr Kreuz auf dem Wahlzettel gesetzt. Insgesamt haben bis Donnerstagmittag schon mehr als 800 Eberswalder einen Wahlschein und damit Briefwahlunterlagen beantragt. Dies erklärte Robby Segebarth, Leiter des Bürgeramtes und im Eberswalder Rathaus für Wahlen zuständig, auf Anfrage. In der Barnimer Kreisstadt dürfen 34.246 Bürger über die Besetzung des höchsten Postens in der Kreisverwaltung mit entscheiden. Wahlberechtigt, so Segebarth, seien Deutsche und EU-Bürger ab 16 Jahren. Denn die Landratswahl sei eine Kommunalwahl. Per 1. April sollten eigentlich auch alle Wahlberechtigten die Wahlbenachrichtigung erhalten haben. „Bei uns sind die Karten am 21. März rausgegangen“, so der Chef des Bürgeramtes. Wer, aus welchen Gründen auch immer, noch keine Post bekommen hat, könne sich im Rathaus melden. Wie bei der jüngsten Bundestagswahl sei Eberswalde in 35 Wahlbezirke eingeteilt, so Segebarth weiter.

„Am Zuschnitt hat sich nichts verändert. Auch nicht an den Wahllokalen.“ In 35 Wahllokalen können die Eberswalder am 22. April, dem Tag der sogenannten Hauptwahl, ihre Stimme abgeben. Zu den größten Wahllokalen gehören die Kita Spielhaus 1 und 2 in Ostend sowie die Kita Kinderparadies 1 und 2 in Nord-end mit jeweils mehr als 1200 Wahlberechtigten. Der kleinste Wahlbezirk ist Tornow mit 279 Wahlberechtigten. Alle Wahlvorstände seien besetzt. 210 ehrenamtliche Helfer werden die Dienste in den Lokalen absichern und für einen ordnungsgemäßen Ablauf sorgen. „Dafür jetzt schon ein großes Dankeschön“, betont Segebarth. Im Wissen um eine mögliche Stichwahl und damit um einen zweiten Einsatz der Freiwilligen. Sollte es am 22. April nämlich keinen Sieger geben, weil die Mehrheit von 50 Prozent verfehlt wird oder das „Quorum“ von 15 Prozent (aller Wahlberechtigten), treten die beiden Ersten am 6. Mai erneut an. Um die 15-Prozent-Hürde zu nehmen, muss der Kandidat mindestens 23 360 Wählerstimmen auf sich vereinen.

Bei der Kür 2010 war die Direktwahl des Landrates am Quorum, also an einer zu geringen Wahlbeteiligung gescheitert. In Eberswalde lag sie damals bei der Hauptwahl bei 23,1 Prozent, kreisweit mit 22,6 Prozent sogar noch darunter. Wegen der zu geringen Resonanz war dann der Kreistag gefordert. Auf diese Weise währte die Kür schließlich gut drei Monate.

Bürgeramt: Tel. 03334 64156