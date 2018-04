Forum für Panketaler Jugendliche

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Nach Kindern und Jugendlichen haben auch Panketaler Eltern ihre Meinung über die Angebote der offenen und Jugendsozialarbeit in der Gemeinde gesagt. Die Auswertungen sind vollzogen, Anregungen vorhanden. Deshalb lädt die Jugendkoordinatorin vom Internationalen Bund, Jana Kohlhaw, nun zu einem großen Jugendforum ein.

Am 5. Mai treffen sich von 14 bis 17 Uhr alle in der Mensa auf dem Schulcampus an der Schönerlinder Straße, die gern etwas mitreden wollen, Ideen haben oder Projekte ankurbeln wollen. Mit der Entscheidung des Gemeinderates, die Kita Traumschloss auf dem früheren Krankenhausgelände zu einem Jugendzentrum zu etablieren, wenn alle Zwischennutzungen abgewickelt sind, gibt es außerdem konkrete räumliche Voraussetzungen.

Auch wenn viele Jugendliche angegeben haben, am liebsten mit Freunden daheim zu chillen oder sich auf freien Plätzen zusammenzufinden, so hofft die Jugendkoordinatorin doch auf rege Beteiligung. Gemeinsam sollen nach dem Forum auch die nächsten Schritte vereinbart werden, wie die Ideen Realität werden können. Angedacht sind zwei Workshops zur Kinder- und Jugendbeteiligung sowie zu Freizeitangeboten für junge Menschen in Panketal. (li)