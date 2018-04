Drei Punkte als Pflichtaufgabe

Edgar Nemschok

Strausberg/Seelow (MOZ) Strausberg/Seelow. Endlich scheint sich der Frühling durchzusetzen. Das heißt für die Fußballer, die Zeit der Spielausfälle sollte vorbei sein. Die Fans der Oberligisten FC Strausberg und des SV Victoria Seelow müssen allerdings weit reisen, um ihre Männer zu sehen. Beide Mannschaften haben am 26. Spieltag Auswärtsaufgaben.

Die Fußball-Oberliga-Mannschaften aus Märkisch-Oderland spielen am Sonntag um 14 Uhr. Dabei müssen der FC Strausberg zum Berliner Traditionsverein FC Hertha 03 Zehlendorf und der SV Victoria Seelow zum abgeschlagenen Tabellenletzten der Liga, SV Grün-Weiß Brieselang.

Für die Strausberger geht es wohl nun endgültig darum, einen Rhythmus zu finden. In der vergangenen Woche gab es erneut einen Spielausfall. Bekanntlich wurde die Partie gegen Tennis Borussia Berlin abgesagt, was an den schlechten Bodenverhältnissen in der Energie-Arena gelegen hat. Der Rasenfläche im Stadion wird es nun auch nicht unbedingt schaden, wenn der FCS erneut ein Auswärtsspiel hat. Die Strausberger liegen derzeit auf dem achten Tabellenplatz, gehören aber zu den Teams, die noch am meisten Spiele nachholen müssen. Ihr Terminplan ist gut gefüllt. Wann allerdings das Spiel gegen TeBe nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Auch die Berliner hatten am vergangenen Wochenende frei, was aber am Spielmodus der Liga liegt. Zuvor hatten sie gegen den 1. FC Frankfurt ihren 15. Sieg der Saison eingefahren. Sie gewannen mit 2:0. Achtmal gewannen die Berliner zu Hause, was die Sache für den FCS wohl besonders schwer machen wird. Denn die Strausberger sind auswärts in dieser Saison nicht gerade das, was man eine Macht nennen kann. Nur dreimal gewann die Mannschaft von Trainer Christof Reimann in fremden Stadien. Was dann ärgerlich ist, die Strausberger spielen gut, belohnen sich am Ende aber nicht. So wie jüngst beim FC Anker Wismar, als nur eine 1:3-Niederlage herauskam. In Wismar war mehr drin.

Einfach seine Männer einzustellen, hat es in Seelow ganz sicher Trainer Sebastian Jankowski. Seine Mannschaft steht in der Pflicht, drei Punkte aus Brieselang zu entführen. „Aber“, und dabei drückt Teammanager Jörg Schröder ein wenig die Euphoriebremse, „es braucht keiner zu denken, dass die Partie bei den Grün-Weißen ein Selbstläufer wird. Sie sind mit ihren zehn Punkten schon deutlich abgeschlagen. Keiner hat das Hinspiel vergessen, als wir zu Hause gegen Brieselang mit 2:6 verloren hatten. Ja, sicher, es gibt noch eine offene Rechnung. Doch in erster Linie müssen wir uns mit einem Sieg auch ein wenig aus dem Abstiegsstrudel befreien.“ Dass die Partie in Brieselang auf Kunstrasen gespielt wird, nennt Schröder auch nicht gerade als einen Nachteil für seine Männer. „Wir haben die komplette Vorbereitung auf Kunstrasen absolviert und auch unser jüngstes Ligaspiel in Wismar verlief auf diesem Untergrund durchaus erfolgreich für uns.“ Seelow holte einen wichtigen Punkt beim FC Anker. Defizite gibt es bei Victoria derzeit vor allem in der Offensive und insofern wird der Ausfall von Ronaldo Melo Cavalcante besonders schwer wiegen. „Wir müssen das unbedingt kompensieren.“

1. Optik Rathenow 23 60:14 58

2. Tennis Borussia 22 41:18 48

3. Hertha Zehlendorf 23 40:25 47

4. SV Lichtenberg 22 43:21 46

5. Anker Wismar 20 42:26 38

6. Brandenburger SC Süd 23 45:35 38

7. SC Staaken 23 45:37 34

8. FC Strausberg 20 30:34 28

9. FC Hansa Rostock II 21 40:41 26

10. Malchower SV 20 37:46 24

11. Torgelower FC Greif 23 31:41 24

12. 1. FC Frankfurt 23 34:55 24

13. SV Altlüdersdorf 21 33:42 22

14. Victoria Seelow 22 35:49 21

15. Mecklenburg Schwerin 20 27:41 20

16. Charlottenburger FC 24 31:50 19

17. Grün-Weiss Brieselang 22 26:65 10