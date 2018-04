Unnötige Punkteteilung für FSV Union

Michel Rieckmann

Luckenwalde Luckenwalde. Mit einem 2:2 (1:1) kehrten die Regionalliga-Fußballer des FSV Union Fürstenwalde vom Nachholspiel des 23. Spieltages beim FSV 63 Luckenwalde heim. Die Punkteteilung war aus Sicht der Unioner aber zu wenig.

Die Fürstenwalder hatten das Spiel weitestgehend im Griff. Die erste Chance hatte Rico Gladrow in der 11. Minute. Sein Schuss streifte das Außennetz. Kurze Zeit später wurde die Überlegenheit dann in die Führung umgemünzt. Gladrow legte von links außen quer zu Will Siakam, der nur ranzuhalten brauchte und präzise in die Ecke traf (17.).

Im Anschluss folgten weitere gute Tormöglichkeiten der Gästeelf. Burim Halili köpfte nach einer Ecke drüber (22.), Abwehrrecke Christopher Luhaka konnte einen Konter über Niklas Thiel und Gladrow klären (31.), Andor Bolyki und Thiel scheiterten am Block der Luckenwalder (34.) und den anschließenden Eckball jagte Bolyki über das Tor.

Die Nachlässigkeiten wurden in Form des Ausgleichs bestraft. Nachdem der Schuss von Ahmet Sagat noch zur Ecke abgewehrt werden konnte, erzielte Maciej Kwiatkowski nach der Ecke aus dem Gewühl heraus das 1:1 (36.). Doch kurz vor dem Pausenpfiff war es zweimal Siakam, der das Ergebnis wieder zugunsten der Fürstenwalder hätte drücken können. Aus Nahdistanz im Fünfmeterraum brachte er zwei Flanken nicht im Tor unter

Nach dem Seitenwechsel hatte Luckenwalde eine kurze Druckphase. Zunächst zog Steve Müller den Ball nach einem Freistoß weit drüber (52.), dann Takahiro Tanio aus guter Position daneben (54.). Müller köpfte nach einem erneuten Freistoß an den Pfosten (54.). Ab der 60. Minute machten die Gäste aus der Spreestadt wieder mehr für das Spiel. Lukas Stagge konnte aber erst in der 72. Minute für Gefahr sorgen, sein Schuss ging knapp daneben (72.). Das vermeintliche 2:1 für Union war eine sehr ansehnliche Kombination: Gladrow bediente den eingewechselten Kemal Atici, der ins Tor schob, der Treffer zählte aber nicht, da Atici beim Querpass im Abseits stand (75.). Nur zwei Minuten später dann doch die Führung für Fürstenwalde. Nach einer Ecke und dem geklärten Ball flankte Bujar Sejdija in den Sechzehner, Halili packte einen Seitfallzieher aus und traf per Innenpfosten zum 2:1 (77.). Zwei saftige Schüsse aufs Tor vereitelte dann der ehemalige Union-Keeper Konstantin Filatow, der zweimal klasse parierte und die Zwei festhielt.

Einen unnötigen Strafstoß fabrizierte dann die Hintermannschaft des FSV Union. Luhaka wurde im Strafraum gehalten, Kapitän Marcel Hadel trat an und verwandelte zum 2:2 (83.), gleichzeitig auch Endstand.

Luckenwaldes Trainer Sven Thoß resümierte: „Wir wussten um die offensive Qualität der Fürstenwalder. Gerade über die rechte Seite hatten wir Probleme und Glück, dass wir nicht noch mehr Gegentore bekamen. Dennoch hat mich unsere Mannschaft wieder positiv überrascht, da sie in der Lage war, Rückstände auszugleichen. Wir haben momentan die Mentalität, uns vorne reinzuschmeißen und deswegen war es ein absolut verdienter Punktgewinn. Das stärkt uns für die nächste Partie.“

Dagegen war Fürstenwaldes Trainer Matthias Maucksch nicht zufrieden: „Mich ärgert es maßlos, dass wir Punkte liegen lassen haben. Luckenwalde hatte viele Spiele unglücklich verloren und wir waren deshalb gewarnt. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben die Angriffe sauber durchgespielt, sind verdient in Führung gegangen und bekamen mit der ersten Chance des Gegners den Ausgleich. Der Willen und die Dauerhaftigkeit, den Gegner zu bespielen und bekämpfen, war ansatzweise zu sehen und wir haben versucht, gegen eine kompakte Abwehr Fußball zu spielen und uns Chancen erarbeitet. Eine davon haben wir genutzt. Im Endeffekt haben wir uns für gewisse Unzulänglichkeiten und Fertigkeiten selbst bestraft.“