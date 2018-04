Olympischer Gedanke zählt nicht

Ulrich Gelmroth und Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Ein Derby, ein halbes und eine Fahrt nach Guben stehen am 21. Spieltag für die vier Barnimer Fußball-Brandenburgligisten an. Den Auftakt machen bereits heute um 19.30 Uhr Gastgeber FSV Bernau und Union Klosterfelde. Einheit Bernau muss in Sachsenhausen ran und Preussen Eberswalde wird in Guben erwartet.

Dass es ein Derby FSV Bernau gegen die SG Union Klosterfelde in dieser Saison geben wird, das war unschwer vorauszusehen. Doch dass es von beiden Mannschaften mit so unterschiedlichen Voraussetzungen angegangen wird, das ist schon überraschend. Es trifft der Tabellendritte, FSV Bernau, auf den Elften, Klosterfelde.

Wenn man FSV-Coach Christian Städing fragt, ob sich denn ob der Tatsache als Aufsteiger die Augen reiben muss, bleibt er gewohnt cool. „Wir haben eine recht gute Saison bisher gespielt. Die derzeitige Platzierung ist da eher ein netter Nebeneffekt“. Aber keinen Zweifel lässt er daran, dass er nicht freiwillig Federn lassen will. „Eine Erfolgsserie ist gerissen, aber was hindert uns daran, eine neue zu starten?“ Der Einsatz von Damir Coric im Klosterfelde-Spiel ist derzeit noch unklar. „Er ist angeschlagen, aber ansonsten sind, Stand jetzt, alle an Board“, erklärte Städing.

Keinesfalls erstarrt vor Ehrfurcht werden die Klosterfelder heute Abend den Bernauer Rasen betreten. „Mit leeren Händen wollen wir keinesfalls zurückkommen. Nur der Olympische Gedanke zählt für uns nicht“, sagte lachend ein tiefenentspannter Union-Trainer, Gerd Pröger. Dabei hat der Coach vor dem Derby nicht nur Gutes zu berichten. „Florian Gerber wird nach seinem Mittelhandbruch gegen Waltersdorf länger ausfallen. Ein Fragezeichen steht auch hinter dem Einsatz von Paul Röwer, der im Spiel in Falkensee vom Gegner ordentlich Maß genommen wurde und wegen diverser Blessuren nicht mittrainieren konnte“, verriet Pröger.

Eine Art Derby steht auch für den Tabellenzweiten an. Die TSG Einheit Bernau hat nicht einmal eine halbstündige Anfahrt zu TuS Sachsenhausen zu bewältigen. Dementsprechend würde die Siegesfeier im Bus auch kurz ausfallen müssen, aber das wäre den Bernauer Verantwortlichen wohl herzlich egal. Nach der 2:3-Niederlage in Waltersdorf und dem 2:2 im Bernauer Stadtderby, wollen die wieder einen vollen Punktgewinn einfahren. Auch wenn die Vereinsverantwortlichen keinen Platz im Umfeld der Tabellenspitze anstreben wollen, möchte man sich wohl ungern davon verdrängen lassen.

Drei Begegnungen gab es bislang gegen Sachsenhausen in der Brandenburgliga. Zwei Unentschieden, davon ein 1:1 aus der vorigen Saison in Sachsenhausen, stehen bisher zu Buche. In der Hinrunde gab es ein 1:1 in Bernau. Wie die Einheit in Sachsenhausen abschneiden kann, das wird davon abhängen, wen Trainer Nico Thomaschewski auf den Rasen schicken kann. Und da konnte er in den letzten Wochen nicht aus dem Vollen schöpfen.

Nach der Osterpause geht es für Preussen Eberswalde gleich mit einem ganz wichtigen Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn BSV Guben Nord weiter. Die Neißestädter hatten dagegen nicht frei, spielten am Ostersonnabend im Nachholspiel im eigenen Stadion gegen Schlusslicht Miersdorf/Zeuthen 1:1 unentschieden. Mit der Punkteteilung versäumte es die Gubener Elf, sich vorm Duell mit den Preussen in der Tabelle vor die Barnimer zu platzieren. Aus Sicht der Gastgeber ein Ärgernis, denn die Eberswalder zählen für die Gubener mit zu den „unbequemen Gegnern“, wie die Statistik belegt. Die letzten fünf Duelle, vier Mal in der Liga und einmal im diesjährigen Landespokal, gingen die Preussen als Sieger vom Platz. Auch die vergangenen drei Ligaspiele in Guben sah die Eberswalder als Gewinner. Doch Vorsicht! Solch eine positive Bilanz kann schnell zu Leichtsinn verleiten, wie es Preussen-Trainer Obrad Marjanovic aus Erfahrung weiß. „Wir werden unser Spiel entsprechend taktisch ausrichten. Wir haben unsere Lehren aus dem Neuruppiner-Spiel gezogen, gegen die spielstarke Elf aus Falkensee schon erfolgreich umgesetzt“, sagte der Coach.

1. Ludwigsfelder FC 19 37:10 42

2. TSG Einheit Bernau 20 44:25 40

3. FSV Bernau 20 34:26 38

4. MSV Neuruppin 19 54:25 36

5. Grün-Weiß Lübben 20 40:33 34

6. Oranienburger FC Eintracht 19 35:31 31

7. TuS Sachsenhausen 19 32:26 28

8. Preussen Eberswalde 19 31:42 24

9. BSV Guben Nord 19 26:29 22

10. SV Falkensee-Finkenkrug 18 38:31 21

11. Union Klosterfelde 18 23:32 21

12. RSV Waltersdorf 18 28:36 19

13. FC Eisenhüttenstadt 18 30:41 19

14. Werderaner FC Viktoria 18 25:45 16

15. Eintracht Miersdorf/Zeuthen 19 25:53 15

16. FC Stahl Brandenburg 19 26:43 14