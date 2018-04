Noch ist Hoffnung auf den Klassenerhalt

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Nur wenige kennen den Eberswalder Handballsport so gut wie Hans-Joachim Haarbrandt. Seit 60 Jahren ist der 72-Jährige im Handball in verschiedenen Funktionen zu Hause und hat ihn maßgeblich mitgestaltet.sprach mit ihm über die Situation beim Tabellenletzten der Brandenburgliga, 1. SV Eberswalde.

Herr Haarbrandt, die Eberswalder stehen nach 16 Spielen ohne Pluspunkt da. War der Umbruch die richtige Entscheidung des Vereins?

Ich denke ja. Man hat in der Saison davor gesehen, dass es nicht mehr in der Mannschaft stimmt. Es gab Grüppchen und in vielen Spielen vermisste man das Aufbäumen. Das hat sich meiner Meinung nach grundlegend geändert.

Warum hat es bisher nicht zu einem Punkt gereicht?

In vielen Spielen hat man gesehen, dass die Routine bei der jungen Mannschaft fehlt. Einige Spiele wurden erst äußerst knapp am Ende der Partie verloren. Da konnten auch die zwei oder drei routinierten Spieler im Team nichts ausrichten.

Ist der Abstieg noch abzuwenden?

Ich hoffe es inständig. Eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt gibt es. In der Praxis sieht es jedoch nicht so gut aus. Es verbleiben noch sechs Spiele, davon auch mit Liebenwerda und Freienwalde zwei sehr starke Gegner, die sehr schwer zu bezwingen sind. Vier Siege würden wohl nicht zum Klassenerhalt reichen. Aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt.

Hat diese Mannschaft so überhaupt eine Zukunft?

Natürlich. Es ist sehr großes spielerischen Potential vorhanden, wenn auch nicht unbedingt in der Breite. Da muss noch etwas passieren. Jedoch brauchen die Jungen auch Routiniers, die in schwierigen Situationen sagen, wo es lang geht.

Hat der Trainerwechsel in der Saison der Mannschaft geschadet?

Ich denke nicht. In den Spielen war klar zu sehen, die Einstellung im Team stimmt.

Sind drei Trainer vielleicht zu viel? Braucht so eine junge Truppe nicht einen festen Ansprechpartner?

Das könnte gut sein. Vielleicht sollte diese Saison auch dafür genutzt werden, die Mannschaftsstruktur inklusive Trainer zu formen. Wir werden es in der nächsten Saison sehen.

Welche Rolle kann der 1. SV in der Verbandsliga spielen?

Vom Leistungsvermögen her müsste er oben mitspielen können. Ob es dann auch gleich mit einem Wiederaufstieg klappt ist fraglich. Aber ich denke, mittelfristig ist die Brandenburgliga kein Problem, wenn sich die Mannschaft weiterentwickelt.

Am Wochenende stehen gleich zwei Spiele an. Ist das überhaupt machbar und im Kampf um den Klassenerhalt vielleicht kontraproduktiv?

Es ist schon eine harte Belastung. Ich hoffe, dass die jungen Spieler den Kopf dafür frei haben. Am Sonnabend muss vor heimischen Publikum unbedingt ein Sieg her. Sonntag in Liebenwerda wird entscheidend sein, wie das Spiel vom Vortag ausgegangen ist. Es ist sehr schwer, dort Punkte mitzunehmen.

Die Fans beschwerten sich in der vorigen Saison über eine Mannschaft ohne Herzblut. Hat sich das geändert?

Es sind weniger Fans geworden, aber der harte Kern ist weiterhin, auch bei den Auswärtsspielen dabei. Das Bild der Mannschaft hat sich geändert. Trotz zehn Toren Rückstand hat sie sich nicht aufgegeben und so eine Menge Sympathien bei den Zuschauern sammeln können.

Hand aufs Herz, bleibt der 1. SV in der Brandenburgliga?

Ich hoffe es stark. Aber die aktuellen Fakten sprechen leider dagegen. Aber auch in einer anderen Liga werde ich zu den Spielen gehen, solange es die Gesundheit noch erlaubt. Aber die Brandenburgliga wird dann sicher auch nicht wieder lange auf sich warten lassen.