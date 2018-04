Schwarzer Tag für den FHC

Matthias Braun und Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Handball-Frauen des Frankfurter HC haben das Spitzenspiel der 3. Liga Nord gegen die Bundesliga-Reserve des Buxtehuder SV mit 22:33 (11:16) verloren und dürften durch die fünfte Saisonniederlage am drittletzten Spieltag aller Wahrscheinlichkeit nach einen möglichen Aufstieg verspielt haben.

„Auswärtssieg, Auswärtssieg!“, jubilierten die Gäste-Spielerinnen tanzend in einem Kreis nach der Schlusssirene. Zuvor hatte der Buxtehuder SV II dem FHC eine Lehrstunde in Sachen Dynamik, Effektivität und Durchsetzungsvermögen erteilt. Gegen den amtierenden A-Jugend-Meister der letzten beiden Jahre waren die Oderstädterinnen vor einer tollen Kulisse von 461 Zuschauern zunächst die bessere Mannschaft und konnten durch die agile Michéle Dürrwald immer wieder in Führung gehen (3:2/8.). Ungenügende Abschlüsse und eine nahezu körperlose Abwehr ermöglichten dann jedoch vor allem der überragenden Buxtehuder Rückraumspielerin Aimée von Pereira immer wieder einfache Treffer aus der zweiten Reihe, so dass die Gäste nach einer guten Viertelstunde auf 9:5 davonzogen.

Die 18-jährige Jugend-Europameisterin wird von der örtlichen Presse bereits als „neues Handball-Wunder-Girl“ (Hamburger Morgenpost) gefeiert und drückte mit ihren überlegten und dynamischen Aktionen der Partie ihren Stempel auf. Mit neun Treffern avancierte Aimée von Pereira auch zur erfolgreichsten Torschützin auf dem Feld. Ebenfalls kaum aufzuhalten war ihre Mitspielerin Cassandra Nanfack, die achtmal traf. Auf Frankfurter Seite waren Michéle Dürrwald und Kathleen Müller mit je fünf Treffern die erfolgreichsten Werferinnen.

Dem FHC gelang nach einem zwischenzeitlichen Aufbäumen und guten Kontern trotz teils doppelter Unterzahl eine Resultatsverkürzung auf 10:12 (22.). Die Norddeutschen, denen man die Möglichkeit von Trainingseinheiten mit einem Bundesliga-Team und die daraus resultierenden Entwicklungspotenziale deutlich anmerkte, nutzten dafür in der Folge die Frankfurter Fehler wie die eigenen Freiheiten und Entfaltungsspielräume im Angriff und erhöhten bis zur Pause wieder auf 16:11.

Vier Gäste-Tore nach dem Wechsel bedeuteten beim 11:20 (38.) bereits die Vorentscheidung. Ein Torhüter-Plus auf Buxtehuder Seite und wenig taktische Ideen im Frankfurter Offensivspiel brachten die Gäste nicht mehr in Gefahr (15:23/45.). Die FHC-Deckung fand nicht zur notwendigen Stabilität und auch im Angriff ging die Sicherheit bei vergebenen klaren Chancen und Strafwürfen verloren. Die Oderstädterinnen agierten im Kopf nicht frei, konnten den Erwartungsdruck nicht abschütteln und machten es den cleveren Gästen nicht allzu schwer. Dennoch können sich die Frankfurterinnen in der oberen Tabellenhälfte etablieren und blicken nach einer bisher insgesamt positiven Saison hoffnungsvoll in die Zukunft.

„Wir haben heute einen rabenschwarzen Tag erwischt, wie er uns in dieser Saison noch nicht unterlaufen ist. Da gibt es einiges zu besprechen“, war FHC-Trainerin Daniela Filip ebenso enttäuscht wie Mannschaft und Fans. „Wir haben viele technische Fehler begangen, aber auch viel verworfen und sind nichts als Team aufgetreten. Man muss das einfach auch akzeptieren, dass wir noch nicht so weit sind.“ Gäste-Trainerin Heike Axmann war zu Recht stolz auf ihre Mannschaft. „Es hat vorn und hinten sehr gut funktioniert, wir haben gut den Ball laufen gelassen und mit unserer Dynamik unseren Siegeswillen unterstrichen“, sagte sie.

Ein Lichtblick auf Frankfurter Seite war der Auftritt von Beatrice Zacharias. Die Außenspielerin erzielte vier Treffer und zeigte sich dabei zweimal vom Siebenmeterpunkt nervenstark. „Wir waren heute die klar unterlegene Mannschaft. Da wir auch schon das Hinspiel verloren hatten, wussten wir, wie stark Buxtehude ist. Ich kann auch nicht erklären, woran es gelegen hat, gefühlt hat heute nichts geklappt“, sagte die 19-Jährige.

Bei zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter TSV Nord Harrislee, der zudem noch ein Spiel mehr zu absolvieren hat, scheint zwei Spieltage vor Saisonende der Aufstiegszug abgefahren zu sein. Dennoch will der FHC hochmotiviert in die beiden Partien beim SV Henstedt-Ulzburg (14. April) und daheim gegen Grün-Weiß Schwerin (22. April) gehen. „Wir wollen unbedingt noch zwei Siege und allen zeigen, dass wir besseren Handball als heute spielen können“, versicherte Beatrice Zacharias. Mit einem möglichen Aufstieg habe sie sich nie beschäftigt: „Die 2. Liga ist für mich utopisch. Ich bin einfach froh, dabei zu sein und freue mich wenn ich spielen kann“, sagte sie.