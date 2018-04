Duell mit umgekehrten Vorzeichen

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt. Am Wochenende dürfte zum ersten Mal in diesem Jahr ein kompletter Fußball-Spieltag auf Landesebene über die Bühne gehen. Davon haben jedoch die hiesigen Zuschauer nicht allzu viel, denn nur Landesligist FSV Dynamo hat Heimrecht.

Zu Hause gespielt hatte Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt vor einer Woche gegen den RSV Waltersdorf. Nach dem 5:2-Sieg wartet in Falkensee der nächste Gegner, der wie die Eisenhüttenstädter um den Ligaverbleib kämpft. Das ist etwas verwunderlich, denn die seit der Rückrunde vom 37-jährigen André Bitter trainierte Mannschaft hatte noch Ende September Gastgeber FC Eisenhüttenstadt mit 10:0 vom Platz geschickt. Zwar trennen beide Teams hinsichtlich des Torverhältnisses immer noch Welten, doch nach Punkten liegen die Gäste aus Eisenhüttenstadt lediglich zwei Zähler zurück. „Das war damals ein herber Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt. Seitdem hat sich die Mannschaft gesteigert. Wir haben, mal abgesehen von den zehn Gegentreffern damals, von den abstiegsbedrohten Teams die beste Abwehr. Die Truppe von André Bittner ist nicht gut in die Rückrunde gestartet, verlor beide Nachholspiele zu Ostern knapp und gerät so langsam in Zugzwang. Dennoch wollen wir etwas Zählbares mitnehmen“, erklärt der Eisenhüttenstädter Trainer Andreas Schmidt. Allerdings sei der Gegner nicht zu unterschätzen, der mit Stürmer Patrick Lenz und Mittelfeldspieler Moris Fkic herausragende Einzelspieler hat. Das hat auch der FC Eisenhüttenstadt. Von den zuletzt Fehlenden ist Christian Siemund gesundet, Georges Florent Mooh Djike will heute zum Training kommen. Fehlen werden wegen privater Verpflichtungen Tony Wernicke und aufgrund einer Knieverletzung Jens Brüllke.

Ein Spitzenspiel der Landesliga Süd gibt es am Sonnabend ab 15 Uhr im Dynamo-Sportpark, wenn der sechstplatzierte Gastgeber den Vierten Frankonia Wernsdorf empfängt. Das Hinspiel hatten die Dynamos 1:0 gewonnen.

Daran wollen die Eisenhüttenstädter anknüpfen und den vier Rückrunden-Siegen den nächsten folgen lassen. Allerdings fallen mit Christian Wulff, Maik Frühauf (beide Spätschicht), Dietrich Lichtner (Studium), Dimitrij Altengof, Tom Nolten (beide verletzt) und Oliver Weniger (privat) sechs Spieler aus. „Wir haben vor Wernsdorf Respekt. Trotzdem brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wir haben in diesem Jahr nur gegen Spitzenreiter Blankenfelde verloren. Zudem haben wir bewiesen, dass wir Ausfälle gut kompensieren können. Dabei hoffe ich, dass der eine oder andere seine Schicht noch tauschen kann“, so Dynamo-Trainer Dietmar Brauer.

Früh aufstehen heißt es für die Spieler des Landesklasse-Vertreters Müllroser SV. Sie treten um 10.30 Uhr beim FSV Luckenwalde II an. Nachdem es beim Schlusslicht in Königs Wusterhausen am Montag endlich mit einem Dreier geklappt hatte, will MSV-Trainer Ronny Schulze auch vom Tabellenfünften etwas Zählbares mitnehmen, um die Luft zu den Abstiegsrängen weiter als die gerade bestehenden sechs Punkte auszubauen. Für die restliche Saison fällt Stürmer Paul Herrmann aus, der sich im Knie mehrere Bänder gerissen hat. Glücklicherweise ist das Kreuzband nur angerissen. Eric-Gordan Kirchhoff fehlt wegen Leistenbeschwerden, Christopher Fuhrmann gehört nach längerer Krankheit erst nächste Woche wieder zum Aufgebot.