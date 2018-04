Trio auf Rekordjagd

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Schwedt. Von Sonnabend, 13 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, wollen drei Schwedter einen Weltrekord im Dreier-Bowlen über 24 Stunden aufstellen. In dieser Kategorie gibt es noch keinen Eintrag im „The Book of Alternative Records“, einer Leipziger Firma, die auch Weltrekorde prüft und einträgt.

Ein Oderstädter Rekord im Zweier-Bowlen gibt es bereits in diesem Buch. Der Eintrag erfolgte 2017 und wurde vom 16. bis 17. April 2016 durch Reinhard Kurpat und Peter Löhrke aufgestellt, die damals in 24 Stunden 41601 Pins abräumten und somit den Amerikanern Robert Hendricks und Hector Navedo den Weltrekord entrissen, den sie 2014 mit 30357 Pins erzielten.

Nun versuchen es die beiden Schwedter im Trio mit Sebastian Winkler, der mittlerweile in Berlin wohnt und arbeitet. „Ein regelmäßiges Training zu Dritt fand deshalb nur selten statt, aber Sebastian ist ein ganz Guter“, beschreibt Kurpat den Neuen im Bunde.

Für Kurpat ist es bereits der dritte Wettkampf, denn im Sommer 2015 trat er als Solist in einen 24-Stunden-Weltrekordversuch an. 26515 Pins fielen. Am Ende gab es doch eine große Enttäuschung. Lange Zeit vorher hatte sich Kurpat erkundigt, ob es einen solchen Rekord schon gebe. Nach etwa 20-wöchiger Recherche und Korrespondenz mit der Guinness-Rekord-Zentrale in London bekam er heraus, dass im Zweier-Team und mit noch mehr Leuten es 24-Stunden-Rekorde gibt – allein hatte dies auf der Welt offenbar noch niemand versucht. Aus London kam dann aber plötzlich die Rückinformation, dass es angeblich einen Rekord mit mehr als 59000 Pins von Cory Bithell gab, der rein rechnerisch gar nicht möglich ist. Also fand die Höchstleistung von Kurpart am 11./12. Juli 2015 keine Berücksichtigung. Ein Jahr später startete er mit Peter Löhrke.

Das Trio, welches an diesem Wochenende startet, wird wieder vom Bowlingcenter „Strike“ in Schwedt unterstützt – angefangen vom Sonderpreis für die Bahnen bis hin zur durchgängigen Öffnungszeit, inklusive der Versorgung der Sportler, Gäste und Schiedsrichter. Die Firma WTF zeichnet die 24-Stunden-Aktion als Beweis auf. Ingolf Fischer von der Mecklenburgischen Versicherung sponserte neue Trikots. „Es ist nicht einfach, als Privatpersonen Sponsoren zu finden, deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir doch einige Unterstützer gewinnen konnten“, sagte Kurpat abschließend.