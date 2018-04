Bestleistung bei der Kür

Yvonne Bunke

Bruckmühl Bruckmühl. Das nennt man Faszination des Sports – die Kunstradfahrerinnen Isabelle Keller und Julia Bunke von der SG Rauen sind 1250 Kilometer hin und zurück gefahren, um bei den 2. Junior Masters im oberbayrischen Bruckmühl den Bundeskampfrichtern ihre fünfminütige Kür zu präsentieren.

Leider lief es im ersten Wettbewerb diesmal nicht ganz so rund. Beide Mädchen mussten im Zweierwettbewerb der Juniorinnen die Räder zweimal verlassen und verpassten dadurch wertvolle Punkte. Am Ende hieß es dennoch Platz 10 für die Rauener Kunstradsportlerinnen.

Im Einer der Juniorinnen ist die Konkurrenz generell sehr groß. Julia Bunke war gut vorbereitet auf das Zweite Masters Turnier. Sie rief ihre schwere Kür auf dem Kunstrad perfekt ab und punktete bei der Jury. Ausgefahrene 116,75 Punkte hießen am Ende Platz 16 und eine neue persönliche Bestleistung.

Nach dem Wettkampf hieß es für die beiden Rauener Kunstradfahrerinnen, auch in den Osterferien noch fleißig zu trainieren. Denn an diesem Wochenende findet die 3. Junior Masters in Elsenfeld /Bayern statt. Dort können sich die Sportler für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Dazu müssen sie im Zweier unter die ersten 15 Starter kommen und im Einzel unter die besten 20 Platzieren. (ybu)