Mit Fachwissen, etwas Distanz und Erfahrung

Thomas Berger

Altlandsberg Seit Kurzem hat die Stadt Altlandsberg in der Nachfolge von Gabriele Johannsen eine neue Mitarbeiterin für den Aufgabenbereich Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit. Aspekte der touristischen Vermarktung der Stadt fallen damit in das Ressort von Julia Knerr, für die ihre nunmehrige Arbeit nicht gänzlich neu ist, sondern Anknüpfen an bereits Bekanntes und in mancher Hinsicht eine Rückkehr zu den beruflichen Wurzeln bedeutet.

Zwar wohnt die 30-Jährige, die das Team im Rathaus verstärkt, in Blumberg jenseits der nahen Kreisgrenze im benachbarten Barnim. Doch schon von dort hat man Altlandsberg sehr wohl im Blick, und konkrete Erfahrungen hat Julia Knerr bereits 2015 an der Seite der langjährig verdienten Gabriele Johannsen, die sie nun in deren letzten Aufgabenbereich beerbt, in der Stadtinformation sammeln können.

Der Neuzugang wird in enger Abstimmung mit Bürgermeister Arno Jaeschke nicht nur die Öffentlichkeitsarbeit koordinieren und den Kontakt zu den Medien halten. Auch im Sektor Wirtschaftsförderung, der eine ziemliche Bandbreite umfasst, wird sie einiges zu tun bekommen. Für einen speziellen Schwerpunkt dabei, die weitere touristische Vernetzung mit den Nachbarn in der S5-Region, fühlt sie sich durch ihre Ausbildung besonders gut gerüstet. Denn mit ihrem Studium Nachhaltiges Tourismusmanagement, das sie an der für solche Themen renommierten Hochschule in Eberswalde absolviert hat, ist es sozusagen eine echte Fachfrau, die sich Altlandsberg da gesichert hat.

Radwege, die historische Altstadt, Kulturangebote, aber auch die unmittelbare Nähe zur Hauptstadtmetropole sind aus ihrer Sicht lockende Faktoren, mit denen Altlandsberg punkten kann, um einmal für sich in Verbindung mit den anderen Kommunen in Zukunft noch mehr Besucher von nah und fern anzulocken.

Dass sie nicht direkt in ihrem Arbeitsort wohnt, sondern ein klein wenig Distanz hat, könne mit einem halben Blick von außen auf einige Themen durchaus von Vorteil sein, merkt sie an. Eng vertraut ist sie auch mit dem Schlossgut, dessen inhaltlichen Aufbau sie seinerzeit schon aktiv mit begleiten konnte. (bg)