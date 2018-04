Stadt weist Kritik der Studierenden zurück

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadtverwaltung weist die Kritik von Studierenden zurück, ein intransparentes Vergabeverfahren zur Betreibung des Inselbiergartens auf der Insel Ziegenwerder durchgeführt zu haben. Diese Kritik entbehre jeder sachlichen Grundlage, heißt es in einer Mitteilung von Donnerstagvormittag

Die bevorstehende Entscheidung zur Betreibung des Inselbiergartens habe keine Auswirkungen auf die aktuellen Möglichkeiten zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen auf der Insel Ziegenwerder, wird darin betont. Die Mitteilung ist eine Reaktion auf eine Ankündigung des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) , ihr diesjähriges Sommerfest nicht wie vorgesehen auf dem Ziegenwerder ausklingen zu lassen.

Die Stadtverwaltung legt Wert auf die Feststellung, dass der AStA weder einen Antrag noch eine Anfrage zur Durchführung eines Sommerfestes auf der Insel Ziegenwerder gestellt habe. Währenddessen sei es laufend möglich, Veranstaltungen zu beantragen. So gebe es beispielsweise konkrete Pläne des Theater-Festivals Unithea, das diesjährige Programm auf der Insel durchzuführen. „Der entsprechende Vorgang ist zurzeit bei der Stadt in Bearbeitung. Weitere Anträge werden in Kürze genehmigt“, heißt es in der Pressemitteilung.