Die „Fluchthelfer“ der Königin Luise

Steffen Tuchscherer

Angermünde Im Schnittpunkt mehrerer großer Handelsrouten spielte Angermünde seit dem 17. Jahrhundert eine wichtige Rolle als Poststation. Sogenannte Posthaltereien wurden erstmals in der Stadtchronik 1659 erwähnt. Diese Haltepunkte dienten als Pferdewechselstation und Rastplatz für Kutscher und Passagiere. Für die Strecke von Berlin nach Stettin benötigte man damals immerhin durchschnittlich 36 Stunden.

Die erste nachgewiesene Poststation befand sich um 1800 in der heutigen Klosterstraße 13, früher Nr. 8. Nach Unterlagen des Stadtarchivs Angermünde wurde das Gebäude durch den Böttchermeister Luckwald erbaut. Untersuchungen des Bauholzes ergaben ein Baujahr um das Jahr 1800. Postmeister in Angermünde war 1802 Johann Daniel Zimmermann, der mit Frau, Tochter und zwei Bediensteten das Haus bewohnte. Sechs Jahre später avancierte er zum Fluchthelfer der berühmten Königin Luise.

Am 14. Oktober 1806 erlitt die preußische Armee in der Doppelschlacht bei Jena-Auerstedt gegen Napoleon eine vernichtende Niederlage. Da mit einem baldigen Einzug der französischen Truppen in Berlin zu rechnen war, sollte die königliche Familie nach Stettin in Sicherheit gebracht werden. An mehreren Poststationen plante man unterwegs den Pferdewechsel der Kutschen, darunter befand sich auch die Angermünder Posthalterei.

Der erste Tross mit den neun Kindern des Königspaares und von Luises Schwester plus Begleitung kam in den Morgenstunden des 18. Oktobers an. Dabei gab es anfangs Schwierigkeiten, weil nicht ausreichend Pferde zum Wechseln zur Verfügung standen.

Der Kronprinz und spätere preußische König Friedrich Wilhelm IV. berichtete später in einem Brief über den Aufenthalt in Angermünde von den großen Kürbissen im Garten der Poststation und einem alten, zerfallenen Turm. Gemeint war damit wohl der Pulverturm. Einige Stunden später traf auch Königin Louise mit ihrer Schwester Frederike in Angermünde ein, wo sie vom Stadtkämmerer Jonas und vielen Bürgern der Stadt empfangen wurde und ihnen von der Niederlage gegen Napoleon berichtete.

Nach kurzem Aufenthalt fuhren die beiden Schwestern weiter nach Schwedt, wo sie sich mit ihren Kindern trafen. Anlässlich dieses Ereignisses soll die Angermünder Louisen-Linde gepflanzt worden sein, die als Baumstumpf neben der Franziskanerklosterkirche auch noch heute existiert.

Im Jahr1881 wurde am Marktplatz das neue Postgebäude erbaut und die Station in der Klosterstraße geschlossen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts war die Gerberfamilie Habermann Eigentümer des Grundstücks. In dieser Zeit wurden auch mehrere Gebäude auf dem Hof errichtet. Die Klosterstraße wurde Wohnhaus. Habermann selbst betrieb Landwirtschaft. Noch 1936 (Bürgerbuch Angermünde) war Landwirt Fritz Habermann als Eigentümer registriert.

Als Wohnhaus zu DDR-Zeiten genutzt, befand sich das Haus nach der Wende in schlechtem Zustand. 2006 erfolgte eine Grundsanierung und drei Jahre später, zum 200. Jahrestag der Ereignisse um Königin Luise und Angermünde, wurde feierlich eine rote Tafel am Gebäude eingeweiht.

1867 wurde in der Klosterstraße 8 ein Postbetrüger verhaftet, der später als Hauptmann von Köpenick Berühmtheit erlangte. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte.