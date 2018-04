Ärger über Kahlschlag an Bahnstrecke

Kahlschlag: Die Frankenfelder, insbesondere Uwe Klawitter, ärgern sich über die Fällungen an der Bahnstrecke in der Nähe des Wriezener Ortsteils. © Foto: Uwe Klawitter

Steffen Göttmann

Frankenfelde (MOZ) Massive Baumfällarbeiten bei Frankenfelde sorgen für Unruhe in dem Dorf. Der Frankenfelder Uwe Klawitter hat bereits vor Ostern den Landkreis eingeschaltet. Eine Antwort hat er noch nicht, Grippe und Ferien fordern auch bei der Kreisverwaltung Tribut.

Als Verursacher für die Fällungen sieht Uwe Klawitter die Castus GmbH, die bei Frankenfelde die in der Wriezener Stadtverordnetenversammlung lang diskutierte Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet. „Zunächst wurden im Februar im Bereich der stillgelegten Bahnanlage 911 Bäume gefällt“, berichtete Klawitter. Seit 1. März sind bis jetzt auch auf der gegenüberliegenden, westlichen Seite, die nicht zum Einfluss der Photovoltaikanlage gehört, mindestens weitere 500 Bäume gefällt worden. „Die Fällarbeiten dauern momentan weiter an“, so Klawitter.

Vom Baumamt der Stadt Wriezen habe er erfahren, dass die Baumfällungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. seien. Deshalb hat Uwe Klawitter einen Fragenkatalog an den Landkreis gestellt: „Wer hat die Baumfällungen in diesem massiven Ausmaß beantragt, wer hat sie genehmigt? Wer hat die Ausnahmegenehmigung für die Fällungen nach dem 28. Februar beantragt? Wer hat sie genehmigt? Welche Ausgleichsmaßnahmen sind für die Fällung von mehr als 1500 Bäumen (Robinien, alte Ulmenbestände; Wildbirnen, alte Obstgehölze; Pappeln, Weißdorn; Vogelbeeren) geplant?“ Es handelte sich zudem um ein Vogelbrutgebiet. Der Frankenfelder bittet den Landkreis um Prüfung und bei fehlenden Genehmigungen um einen sofortige Abbruch der Fällarbeiten. Auf die Antwort des Landkreises wartet er noch.

Die Baumschutzsatzung der Stadt Wriezen regele, dass nach dem 28. Februar keine Bäume mehr gefällt werden, sagte Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU). Die Fläche, auf der die Bäume derzeit gefällt werden, befinde sich aber außerhalb des Geltungsbereichs der Baumschutzsatzung. Daher sei nicht die Stadt, sondern der Landkreis verantwortlich. Die Fällung stünden nicht in Zusammenhang mit dem Bau der Photovoltaikanlage, sondern mit der Wriezener Bahn GmbH & Co. KG, der die Strecke gehört. Sie will eine Museumsbahn fahren lassen.

Ilm verwies auf den Bliesdorfer Alexander Rosenthal von der Castus GmbH, der am besten Licht ins Dunkel bringen könne. „Es gibt in diesem Fall mehrere Beteiligte“, bestätigte Alexander Rosenthal. Bauträger der Anlage sei die PVA2 Bliesdorf GmbH & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der Castus GmbH. „Wir haben seit zwei Jahren einen Vertrag mit der Wriezener Bahn GmbH & Co. KG, dass wir die Bäume fällen und verwerten dürfen“, erklärte Alexander Rosenthal. Das Grundstück sei so groß, dass es planungsmäßig als Waldfläche definiert sei. Bei der Fläche, auf der zurzeit Bäume gefällt werden, handele es sich um diesen Wald. „Und als Waldbesitzer habe ich das Recht, nach meinen Vorstellungen zu wirtschaften“, ergänzte der Bauherr. „Wir haben vor den Fällungen natürlich alles rechtlich geprüft.“

Uwe Klawitter widersprach mit Verweis auf die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Wriezen für die Anlage, wo es hinsichtlich des Gehölzumbaus auf dem Bahndamm heißt, dass die Robinien nur zwischen dem 1. Oktober und 28. Februar gefällt werden dürften.

Alexander Rosenthal wies den Vorwurf der Frankenfelder zurück, er habe mit seiner Photovoltaikanlage 60 Meter mehr Land überbaut, als es der Baugenehmigung entspricht. „Die Anlage ist genau so groß, wie es beschlossen wurde und befindet auf vier Grundstücken“, versicherte Rosenthal. „Wir haben alles genau eingemessen.“