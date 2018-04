Barnimer Wachstumsförderung

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Endlich Frühling. Zweistellige Temperaturen, Sonnenschein, die Knospen sprießen. Gartenzeit. Die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft BDG startet mit einem neuen Angebot in die Saison: mit Barnimer Gartenkompost.

„Der Berg kommt zu Ihnen“ – so wirbt die BDG für das neue Angebot und den Lieferservice kreisweit. Der Flyer erreichte die Haushalte zwischen Eiche und Lunow jüngst mit der Abfallmarke 2018 und dem Gebührenbescheid. Darin informiert das kreiseigene Unternehmen über den „Wachstumswertstoff“ Gartenkompost. Ein Barnimer Produkt, wie Sprecherin Ina Bassin sagt. Der Kompost, das „Gold des Gärtners“, komme von der Kompostieranlage Trappenfelde (Gemeinde Ahrensfelde).

Dorthin wandert seit 2016, seit Einführung der ersten Bio-Tonnen im Barnim per Pilotverfahren, deren Inhalt. Inzwischen seien neben Wandlitz, der „Versuchs“-Gemeinde, auch Panketal und Ahrensfelde „angeschlossen“. Und in Kürze erhalten zudem die Eberswalder die braune Bio-Tonne. 5400 Exemplare stehen laut BDG für die Kreisstadt bereit. Darüber hinaus sollen jetzt auch waldnahe Gebiete im Barnim den Behälter erhalten. Und zwar konkret im Amt Joachimsthal, im Amt Britz-Chorin-Oderberg, in der Gemeinde Schorfheide, in Biesenthal-Barnim, in Werneuchen sowie in Bernau-Waldfrieden. Für die Eigenheim- bzw. Hausbesitzer, so Bassin, sei die Teilnahme an dem Pilotprojekt freiwillig. Die bisherige Resonanz im Niederbarnim von mehr als 80 Prozent lasse einen weiterhin hohen Zuspruch erwarten. Und damit viel Material für das Kompostwerk der Firma Reterra in Ahrensfelde. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft biete die BDG den Wachstumswertstoff jetzt wieder ihren Kunden und den Verbrauchern an.

Nach einem Testlauf 2017 habe das Unternehmen den Service kreisweit ausgedehnt. „Voriges Jahr war der Lieferservice noch hier auf Eberswalde-Ostend beschränkt“, sagt Sprecherin Bassin. Nunmehr könnten Eigenheim- und Gartenbesitzer bis zu zehn Kubikmeter Gartenkompost bei der BDG bestellen. Die Anlieferung erfolge von den Recyclinghöfen Bernau und Eberswalde aus. Daneben haben Interessierte die Möglichkeit, auf allen Recycling- und Wertstoffhöfen der BDG Kompost lose und in abgepackter Form zu erwerben und selbst abzuholen.

Der Gartenkompost, den die BDG aus Trappenfelde bezieht, sei selbstverständlich RAL-gütegesichert. Es handele sich um Qualitätskompost, der primär für eine gute Humusversorgung des Gartenbodens sorgt, betont Bassin. Er enthalte einen ausgewogenen Anteil an Nährstoffen und Spurenelementen, die dem Boden zugeführt werden. Bei richtiger Anwendung verbessere der Kompost die Bodenstruktur, erhöhe die sogenannte Wasserhaltefähigkeit insbesondere sandiger Böden und vermindere den Mineraldüngereinsatz, zählt die BDG-Vertreterin Vorzüge des Wertstoffs auf.

Dem Flyer „Zum Anbeeten: Barnimer Gartenkompost“ können Gartenfreunde auch sogleich Anwendungsempfehlungen entnehmen, etwa zum korrekten Mischverhältnis oder zum Einsatz bei einer Rasen-Neuanlage. Die ersten Bestellungen seien mit den steigenden Temperaturen bereits im Unternehmen eingegangen, weiß Bassin. Nicht jeder Eigenheim- und Gartenbesitzer könne oder wolle schließlich selbst einen Komposthaufen anlegen und sich die Mühe des Umsetzens machen.

Weitere Informationen unter www.kw-bdg-barnim.de